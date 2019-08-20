債券ETF新舊商品管制不公平　顧立雄：最終要「趨於一致」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會昨日邀集39家投信事業負責人舉行會議，會中有部分業者提及債券ETF新舊商品管制出現不公平的現象，金管會主委顧立雄今（20）日表示，昨天已在會議上裁示，新舊基金最終要「趨於一致」，但為避免影響散戶投資人權益，能須採取較為平緩的作法。

金管會主委顧立雄今天出席「2019保險業國際化菁英人才培訓班開訓典禮」，他會後受訪時指出，早期債券ETF高達9成是由單一保險公司包下來，幾乎沒有任何流動性，認為這樣的市場運作並不健全，因此希望單檔基金投資人要分散，不要只看到保險公司，且保險公司也不得以「包檔」方式，交由特定投信業者量身訂做屬於公募性質的債券ETF，希望能導正該現象。

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金管會決定從發行面著手管理，要求已發行的、高集中度的債券ETF，必須提出改善計畫交，另針對新掛牌的債券ETF，則要求單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。

投信業者昨天在開會也提到，舊基金只需要降至7成、新基金則要降到3成，顯然有不公平的現象。顧立雄對此表示，新舊基金不同的「兩制」現象，他認為這個狀況不能一直存續下去，必須在盡快在時間之內「趨於一致」，未來希望達到相同比率，至於舊基金也要跟新基金一樣，若有其他意見，也可共同商議。

針對新舊基金趨於一致的標準為何，顧立雄則說，舊基金若降至3成業界都可以接受的話，最後就會就降到3成，但也要考量是否會影響到散戶投資人權益，必須要有較為平緩的作法，不過昨天在會議上已裁示，「最終要趨於一致」，現在已有給緩衝期。