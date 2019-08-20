美元走強怪Fed？分析師：貿易戰才是元凶

▲從數據走勢來看，投資人對貿易戰的擔憂才是促使美元居高不下的主因。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國總統川普將強勢美元歸咎於聯準會不願進一步降息，然而從數據走勢來看，投資人對貿易戰的擔憂才是促使美元居高不下的主因。

彭博報導，儘管通貨膨脹調整後的美國公債殖利率自去年11月來，較其他主要公債的溢價狀況有所縮減，但今年以來，美元兌10種主要貨幣中已有7種持續上漲。

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受到聯準會於通膨低迷之際降息的影響，美國10年期實質利率由11月的高點下跌逾1個百分點至0.05%。與此同時，貿易戰恐使全球經濟衰退的擔憂，使投資人紛紛尋求避險，衡量美元對6種主要貨幣的美元指數（DXY）今年已上漲逾2%，7月31日更創下近兩年來新高。

三菱日聯摩根士丹利證券駐東京首席外匯策略師上野大坂（Daisaku Ueno）指出，川普正對那些與美國有貿易逆差的國家發動貿易戰，因此「美元走強是很自然的。」

市場已押注聯準會至2020年底前降息1個百分點，但波士頓聯準會總裁羅森格倫（Eric Rosengren）卻在周一（19日）再次重申反對降息，並稱其不認為貿易及全球經濟增長放緩，會嚴重削弱美國經濟。

羅森格倫為上次會議中投下降息反對票的其中一名官員，他於周一接受媒體訪問時表示，美國經濟仍相當不錯，並認為目前沒有看到採取行動的必要，平息了市場對於大幅降息的預測。