6成1上班族自認曾遭職場歧視　年紀、外貌歧視最常見

▲1111人力銀行副總經理何啟聖，今天公布最新調查結果，6成1上班族曾遭職場歧視。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

根據最新調查結果顯示，有6成1上班族坦言，曾經遭受過情況不一的職場歧視，其中主要以年齡歧視38.3%占最大宗，其次為容貌歧視12.8%；另外除了職場存在歧視與偏見外，調查發現有近3成上班族表示，曾在面試過程中遇過不合理的要求，最常遇到的狀況就是打探前份薪資60.9%、婚姻狀況33.9%、感情狀況30.3%等私人問題。

1111人力銀行今（20）日公布上班族職場求職陷阱與就業困境調查，有6成1的上班族表示自己曾遭到職場歧視，經過分析過後發現45歲以上者最容易遭到年齡歧視，而遭到容貌歧視的上班族中，女性占比高達65.3%明顯高出男性的34.7%。

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除了職場歧視外，不少上班族也提到，在求職過程中經常遇到不合理的要求，最常遇到的情況就是，詢問上一份工作薪資60.9%、婚姻狀況33.9%、感情狀況30.3%、父母親的職業29.5%、要求簽屬文件27%等多項狀況。

對此，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據「就業服務法」第5條明文規定，「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視」。但在資訊與權力不對等的情況底下，職場歧視依然無所不在。

何啟聖也說，希望能夠改善目前面試時，薪資不透明、查探隱私、人資態度等問題，因為根據這次的調查結果也了解到，有5成7的職場新人，都曾因工作不如預期而當過「職場快閃族」，其中最主要的原因有工作內容與面試不符、無法忍受辦公室氛圍、不適應企業文化、工作環境不佳、被要求工作以外雜事等。

最後何啟聖也提醒求職者，在面試前不妨先逐條列出想了解公司的問題，化被動為主動的詢問主考官，這樣不僅可以展現個人主導性，也可以更精準掌握應是公司背景，讓自己作出更正確的選擇。

勞動部對此回應，根據「就業服務法」第5條明文規定，雇主不得歧視求職人或所雇用員工，目前都有對業者做加強宣導，如果發生歧視一定會連同地方政府進行糾正。