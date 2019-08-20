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兩大利多支撐！富邦投信：增量資金入市、業績預喜大增　A股後市可期

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▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲ 大陸A股可望反彈。（圖／視覺中國）

記者李瑞瑾／綜合報導

隨著美國降息釋放流動性，人行將擴大公開市場操作，北向資金有望持續流入，及大小非減持力度減弱，富邦投信表示，整體來看，外部影響因素落地，隨著政策穩增長力度加強，及資本市場對外開放增加，有望逐步提升市場信心。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，鑒於增量資金入市及業績預喜公司大增兩項利多，加上美國降息釋放資金寬鬆，預計A股有望反彈，中期將呈現逐步走穩態勢，建議可從長線角度擇機布局相關ETF

請繼續往下閱讀...

粘瑞益分析，無論境內及境外皆可望有增量資金的入市，A股後市不看淡。從大陸境內資金來看，目前全國職業年金結餘近6,100億人民幣，參考現行職業年金配置股票投資比例約在7%~10%，以目前存量推估，可為A股帶來一次性420億至610億人民幣的增量資金。

境外資金方面，目前MSCI如期將A股納入因子從10%提高至15%，完成「三步驟」方案的第二步。富時羅素指數也於6月正式將A股納入全球股票指數。同時，標普道瓊斯指數也將於今年9月納入部分A股。目前A股市場外資持股占比小於3%，明顯低於成熟國家水準，未來境外資本流入仍有很大的提升空間。今年以來，外資流入A股速度加快，預計全年有望帶來約5,000億元人民幣的增量資金。

此外，滬深兩市本週（8/19~8/24）將有933家上市公司披露2019年半年報，其中有419家公司已發布半年報業績預告，業績預喜公司共有237家，占比近6成。進一步統計發現，上述237家半年報業績預喜公司中，有65家公司預計2019年半年報業績實現年比增長100%以上（不包括業績轉虧公司）、4家公司預計2019年半年報淨利潤有望年比增長10倍以上、7家公司2019年半年報業績有望年比增長在5倍以上。

另外，54家公司2019年半年報業績也均有望實現年比翻倍。值得一提的是，上述本週將披露半年報業績的933檔個股中，有252檔個股最近1個月內獲法人機構給予「買入」或「增持」等看好評級。基於上述業績預喜公司大增下，粘瑞益認為，A股反彈可期。

綜上所述，在A股後市可期下，粘瑞益建議投資人應逢低布局，以大型A股ETF作為核心部位，並配置部分資金在中小型A股掌握後市契機。

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關鍵字：富邦投信,大陸,中國,A股

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