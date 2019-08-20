7月外銷訂單405.3億美元　繳出「連九黑」成績單

▲經濟部統計處長黃于玲說明外銷訂單統計概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公布今年七月外銷訂單為405.3億美元，年減3%，自去年十一月翻黑後，已連續九個月負成長；官員表示，下半年進入備貨旺季，但美中、日韓貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。

展望未來，經濟部統計處長黃于玲表示，下半年向來是備貨旺季，加上車用電子、５Ｇ基礎建設、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴增，有助接單回溫，預估外銷訂單表現可望「一季比一季好」。

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依據經濟部統計，今年七月外銷訂單為405.3億美元，年減3%，但受到消費性電子新品相關零組件備貨需求漸次釋出，挹注七月外銷訂單較上月成長5.3%；今年累計一至七月外銷訂單2633.9億美元，較上年同期減少168.5億美元，年減6%。

黃于玲指出，由於中美貿易戰持續紛擾，傳統貨品接單仍疲，而筆電及伺服器亦分別受下單時程提前、廠商提前拉貨及產品轉換交替因素影響，抑低七月接單表現；其中，機械產品七月接單16.7億美元，年減19.7%，為七大類主要貨品中減幅最大者。

在資通信產品方面，七月外銷訂單為111.1億美元，年減3.2%，黃于玲指出，衰退主因為部分筆電客戶提前於上月下單，加上伺服器逢產品轉換交替期，以致接單減少；不過，網路通訊產品需求殷切，抵銷部分減幅。

展望未來，經濟部表示，中美貿易戰紛擾未解，全球貿易緊張情勢不確定性仍高，加上國際原材物料價格低檔震盪，恐削弱外銷訂單成長動能，預估今年八月外銷訂單為415億至425億美元，因上年同月為歷年同月新高，比較基數較高，預估年減2.7%至5.0%。

不過，下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求逐漸增溫，加上5G基礎建設、車用電子、物聯網、人工智慧、高效能運算等新興科技加速拓展，可望推升外銷訂單逐步回穩。

