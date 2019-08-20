失業子女就學補助提高1600～2000元！　2子之家最高補助5萬7600元

▲勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，非自願失業勞工子女就學補助從9月9日開始申請。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（20）天公佈最新學期的「失業勞工子女就學補助」，自108年9月起，提高失業勞工子女就讀公、私立大專校就學補助金額，私立大專每學期提高至2萬4千元、公立大專每學期補助提高至1萬3600元。勞動部表示，就學補助開辦至今共補助了11億1千3百多萬元，受惠勞工達8萬1千45人次、受惠子女達11萬543人次。

勞動部指出，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，每年都會開辦失業勞工子女就學補助，以往私立大專院校補助為2萬2000元，今年補助金額增加2千元提高至2萬4000元；公立大專則是從1萬2000元提高至1萬3600元，補助金額增加1600元。

請繼續往下閱讀...

此外，對於獨立負擔家計者，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或是子女有2人以上就讀大專院校的失業勞工，補助金額再加給2成。

舉例來說，若是同時有2名子女就讀私立大學，108學年度第1學期起，每名子女可獲得2萬4000元再加2成的補助，合計為2萬8800元，兩子女合計補助5萬7600元，較調整前合計5萬2800元，增加補助金額4800元。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，失業勞工子女就學補助申請日期從9月9日起至10月14日止，申請資格為符合非自願離職的失業勞工，至受理申請起始日仍未就業，且失業期間達1個月以上，並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，且未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

孫碧霞表示，自民國92年開辦失業勞工子女就學補助以來，至今共補助了11億1千3百多萬元，受惠勞工達8萬1千45人次、受惠子女達11萬543人次；且近年來都有穩定調漲補助，主要是根據物價指數來進行調整。孫碧霞也說，其實每年勞動部都會定期檢討是否需要進行調整，而這些補貼都會放到教育部的網站上供大家參考，避免民眾重複申請，會盡量把資源給更多需要的人。