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基本工資調漲企業大喊吃不消　謝金河借鏡南韓：加薪也有極限

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▲▼南韓總統文在寅。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅上任後大手筆加薪。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

基本工資預計將於明年元旦調漲至2萬3800元、時薪158元，引發七大工商團體強烈反彈。財信傳媒董事長謝金河稍早在臉書貼文援引南韓的案例指出，加薪是一門藝術，加得太快，太急，都會帶來後座力，「南韓正陷入痛苦調整的困局中」。

台灣基本工資審議委員會於14日開會審議，勞團堅持要調升5%，最後以3%拍板。針對這個結果，謝金河指出，「企業界雖然大喊吃不消，你也只能勉強接受。」

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他寫道，南韓的最低時薪在金融海嘯後，原來只有3,370韓元，大約108台幣，後來慢慢往上加，文在寅走出左派工人至上路缐，大手筆加薪，他上任後把最低時薪加到7,530韓元（215元台幣），第二次又調高到8,350韓元，約239元台幣，最低工資是174.5萬韓元，約5.1萬台幣。

雖然與與南韓相比，台灣最低工資2.38萬元似乎還有再往上加的空間。不過謝金河指出，「加薪是一門藝術」。他表示，乍看之下，加薪人人都說好，但是加得太猛，企業承受不住，沒有企業敢加聘人才，「現在南韓的年輕人都抱怨，要找到一份理想的工作比登天還難。」

「今年南韓經濟面臨日韓交惡的挑戰，面板、手機、石化、鋼鐵、汽車等產業也面對中國夾擊，現在又面臨高薪壓力。本來文在寅要把最低時薪加到10,000韓元，約269元台幣，企業表示無力負擔，文在寅只好喊停。」謝金河指出，「這個案例，台灣也要好好研究。加薪是好事，但切忌太猛，太急！要留意企業的承載力，才能創造雙贏。」

ET快訊
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關鍵字：謝金河,基本工資,文在寅

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