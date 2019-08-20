凱基證券子公司結盟美國網路券商　線上交易平台可投資加密貨幣

▲KGI Asia與SogoTrade結盟，凱基證券總經理方維昌（右四）與經營團隊代表。（圖／凱基證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

凱基證券子公司—香港凱基證券亞洲（KGI Asia）宣布與SOGO金融集團（Sogo Financial Group, Inc）旗下子公司—美國網路券商SogoTrade結盟，建立國際策略夥伴關係。KGI Asia是香港最具規模的經紀公司之一，SogoTrade為美國網路券商的領導者，兩者結盟將有助於凱基證券進一步擴大亞洲與北美的市場，對業務發展極有助益。

凱基證券總經理方維昌表示，為KGI Asia客戶引進高端線上交易技術方案，是凱基向來所重視的，凱基對Sogo的投資將確保凱基重要的網絡平台技術發展，並幫助兩家公司實現其增長潛力。未來SogoTrade的網路交易平臺將與凱基的基礎設備結合，客戶能享有快速線上開戶服務，輕鬆交易美國和亞洲的股票和期權，也可以線上投資加密貨幣和使用AI智能投顧平台進行資產管理。

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凱基證券表示，KGI Asia是Sogo金融集團A輪投資的主要投資者，透過此項投資將確保凱基證券擁有國際級的線上平台技術發展，為客戶提供先進完善的網路交易服務。

SogoTrade是少數能夠提供加密貨幣交易的美國網路券商，透過Sogo資產管理公司提供財富管理平台，客戶可以在財務顧問的幫助下建立投資組合，並制定長期投資目標，能為美國及國際客戶提供多種交易平台和多種語言客服。