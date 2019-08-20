台股連三日收紅！終場上漲34點　收在10,522點

▲ 台股今日收盤上漲34點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）天開盤即站上10,500點關卡，隨後多在10,520點附近震盪，終場以10,522點作收，上漲34點、漲幅0.32%，成交量1,199.96億元，至今已連三日收紅。

電子三雄中，股王大立光（3008）今日開平走高，終場上漲1.6%、以3800元作收；台積電（2330）收在254.5元、上漲0.99%；鴻海（2317）收在平盤72.4元。

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其他權值股表現，台塑（1301）、台化（1326）收盤漲逾1%，南亞（1303）則上漲0.9%；台塑化（6505）、中華電（2412）、聯發科（2454）則在昨日上漲後拉回，今以下跌作收。

近期表現較旺的IC設計族群中，沛亨 （6291）上漲9.86%、尼克森 （3317）、晶宏 （3141）也都有超過8%漲幅，通嘉（3588）上漲5.49%、矽創（8016）、瑞昱（2379）、致新（8081）、聯詠（3034）等個股也都走高。

半導體類股中，昨日大幅上漲的易華電（6552）、世芯-KY（3661）拉回整理，易華電（6552）今日收盤更下跌8.26%，其他如南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等也下跌逾2%；矽力-KY（6415）、立積（4968）則開高收高。

金融類股今表現平淡，小跌0.07%。個股表現中，元大金（2885）上漲2.78％、中信金（2891）、兆豐金（2886）上漲0.7%左右，國泰金（2882）、富邦金（2881）則各下跌0.75％、1.04%。