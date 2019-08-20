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貿易戰邊談邊打！台股樂觀情緒小跌　風險偏好卻逆勢上升

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲在全球股市回檔影響下，股市樂觀情緒受挫，但風險偏好依舊持穩。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）公布8月國民經濟信心調查結果，隨著貿易紛爭再起，經濟與股市樂觀情緒受挫，儘管中美貿易談判未來進展，仍是左右民眾對股市信心的不確定性因子，但對於民眾的風險偏好影響似乎相對有限。

國發會最新公布的6月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連續6個月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。然而，川普政府宣布自9月1日起針對剩下的3000億美元商品加徵10％關稅，再度打擊民眾信心。國泰金經濟研究處表示，8月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至-14.8及-16.2，民眾的就業展望樂觀指數也小跌至-26.1，但三者均未跌破今年以來的新低。

請繼續往下閱讀...

再者是，民眾的薪資上漲預期指數可能受到基本工資審議委員會將在8月14日召開的期待，8月由7月的0.1上升至0.5，已連續2個月處在代表樂觀的正值；民眾的大額消費意願指數僅由上月2.7小降至2.8，但已連續7個月處在正值，代表民眾消費意願依舊穩健。

在中美貿易戰急遽惡化下，國內、外機構對2019年全球經濟成長率的預測再度下修。不過，近期台灣公布的經濟數據相對穩健，調查結果顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.1％的水準，認為可能會跌破2％的比例連續2個月下降，來到34.3％。

此外，在通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至0.95％，且認為今年通貨膨脹率會低於1％的民眾也上升至62.5％，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

這次也調查民眾對於下半年股市的看法，受到川普貿易戰負面言論影響，全球股市多面臨回檔整理，美股S&P 500指數與上證指數分別跌破3,000點及2,800點，台股指數仍持穩在10,400點以上水準。不過，本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數明顯下跌至-15.9，而民眾的風險偏好程度卻逆勢小幅改善至-2.2。

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關鍵字：國泰金,經濟,貿易戰,股市,景氣,國發會,通膨

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