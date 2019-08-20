VR旅遊飛向越南　永大基金會實現大同育幼院環遊世界夢

▲永大基金會實現大同育幼院環遊世界夢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

由TripMomentVR時刻旅行樂園發起的「環遊世界圓夢公益計畫」，今（20）日首航由永大文教公益基金會贊助新北市大同育幼院師生，使用VR虛擬實境科技飛到越南環遊世界，搭配滑翔翼與桶船等體感設備，體驗越南峴港等多個著名景點。

永大機電總經理蔡尚育表示，集團在得知時刻旅行樂園的圓夢計畫後，覺得計畫立意相當符合文教公益基金會的創辦宗旨，立即聯繫並促成這次的贊助活動，更非常開心能透過媒合計畫，讓大同育幼院的院生們體驗越南之旅，享受到異國美食，不用出國就能用VR旅遊飛向越南。

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▲TripMomentVR時刻旅行樂園。（圖／記者姚惠茹攝）

大同育幼院黃資深社工表示，VR旅遊圓夢計畫的創新方案，讓孩子們能夠不用離開台灣也能享受到出國的樂趣，讓院生們能夠獲得人生首次虛擬旅遊的寶貴體驗，尤其透過VR小學堂的授課，更能一窺VR科技所帶來的新奇旅行。

時刻旅行樂園創辦人李勁葦表示，輕鬆地用一張機票飛到異國，對弱勢孩子並不容易，但是科技則可以彌補這個遺憾，因此TripMomentVR時刻旅行樂園使用最新的VR 虛擬實境科技，讓孩子能一圓環遊世界夢，病安排企業團體贊助弱勢孩子夢想成真。

「TripMomentVR 時刻旅行樂園」是全世界首間長駐式，以旅遊為主題的線下 VR 虛擬實境體驗館，結合VR虛擬實境內容、美食區、購物區、旅遊諮詢等，同時透過「用舌尖環遊世界」概念的 TripMoment Cafe，提供孩子們品嚐多道異國美食，以嶄新的方式帶給消費者異國娛樂體驗。