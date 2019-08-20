韓國瑜「等身公文山」掀戰！　高雄教師：誰會跟一疊考卷一起拍照

▲公文隔空戰「誰批得多」！韓國瑜直播PK蘇貞昌：一個人高的公文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者何文君／綜合報導

高雄市長韓國瑜不滿被質疑沒批公文、市政懈怠，19日在臉書直播公文數量，秀出和他身高等高的「公文山」向行政院長蘇貞昌挑戰。未料此舉意外掀起「公文大賽」，除了館長有樣學樣，拿衛生紙「疊疊樂」諷刺；高雄港和國小教師劉育豪也在臉書發文，「哪個老師會把作業考卷疊成一落站在旁邊拍照？」

韓國瑜接連被黨內人士爆出黑歷史，最近又遭質疑「上任後沒在批公文」怠忽市政，19日他在臉書開直播喊冤是被抹黑，秀出一疊和身高等高的「公文山」，立志要當「全台最認真的市長」，並回應蘇貞昌「公文堆高的多寡，未必跟行政效率畫上等號」，希望民眾不要把效率和效果混為一談。

未料此舉掀起一場「公文大賽」，台北市長柯文哲搶先PO出「批文照」表示，批幾份公文不是重點，重點在有沒有仔細看公文內容；館長也跳進戰局，在臉書PO出一疊比人高的衛生紙照片，笑問「那請問一下偶可不可以選總統？」

對此，高雄港和國小教師劉育豪也在臉書發文表示，「著作等身」絕對值得拿來說嘴，「公文等身」其實很好笑，市長批公文不過就是基本配備而已，「誰有看過哪個老師會把改過的作業簿、聯絡簿、考卷疊成一落站在旁邊拍照，以昭世人的？」

▲劉育豪認為韓國瑜的「等身公文」只是基本配備。（圖／翻攝劉育豪臉書）