科技部60周年三大指標貢獻　拚明年科研經費增加4.7%

▲副總統陳建仁出席科技部60周年慶。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

科技部今（20）日舉行60周年慶祝茶會，請來歷屆主委和部長一同出席。科技部長陳良基表示，科技部一路走來，有三大貢獻值得紀錄，包括台灣在全球科學論文的表現占20大、科研基地的精進、科技基本法規的修改，開啟產學合作的能量等；陳良基特別提及要提升科研經費，會爭取較去年增加4.7%。

陳良基表示，台灣在全世界科學論文的表現一直是前20大，以台灣2300萬人口之大非常不容易；透過這些研究帶動非常多具有科學素養的人才，有這些人才才能創造基礎的發展；除了人才，還有技術領域，這些合作必須同時要有國際連結。

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第二，整個國家級的科研設施、科研基地有長足精進。陳良基指出，從1967年吳大猷先生當主委就成立科研中心，之後成立很多的國家級研究中心；尤其，1980年竹科成立後，把台灣高科技產業國家經濟化的規模。

第三是整個科技發展法規的建置。陳良基表示，1999年第一版的《科技基本法》來說，開啟整個產學合作的起頭；兩年前科技基本法有比較大的修改，所有科研完全釋放。

提及基礎科學，陳良基表示，近幾年在上游（指基礎研究）投入較少，蔡總統甫宣布明年要增加40億的經費，代表隊基礎研究的重視。今年更將爭取科研經費年成長4.7%，尤其在基礎研究已經從去年爭取的250億，明年度經費將提升至297億，未來也希望以此速度增長，以5G、資安、精準醫療等領域為優先發展的大方向。

科技部前身長科會於1959年2月1日成立；1967年8月4日，行政院公布「國家科學委員會組織規程」，將長科會擴充改組為「國家科學委員會」，隸屬行政院，為科學發展主管機關；1969年9月13日修正組織章程，定名為「行政院國家科學委員會」（簡稱國科會）；並於103年3月3日配合政府組織再造，改制為「科技部」。