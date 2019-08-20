貿易戰衝擊人民幣投資意願　近3成民眾估未來一年會貶超過2%

▲調查顯示，目前有高達77.7%的民眾未持有人民幣存款，連續兩年以1個百分點的速度上升。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金今（20）日公布8月國民經濟信心調查結果，中美貿易戰成為民眾持有人民幣的意願分水嶺，甚至有近3成的民眾認為，人民幣在未來一年會貶值超過2%。

隨著中美貿易戰開打後，全球金融市場再度陷入動盪，尤其是人民幣匯率震盪幅度也隨之加大。根據中央銀行公布的銀行辦理人民幣業務概況，截至6月底人民幣存款餘額降至2,651.57億元，一舉創下5年4個月以來新低水準。

請繼續往下閱讀...

國泰金今天公布民眾對於持有人民幣存款及未來一年人民幣匯率變化的看法，在持有人民幣存款及意願部分，目前有高達77.7%的民眾未持有人民幣存款，略高於今年2月的76.7%，連續兩年以1個百分點的速度上升。

其中，人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅6.1%，較今年2月的7.1%，出現下滑態勢，進一步調查未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾，也從今年2月的16.0%降至11.3%。

受到大陸景氣動能趨緩與近期中美貿易戰加劇的影響，人民幣兌美元在岸及離岸價格雙雙貶破7，中國外匯管理局公布的人民幣中間價也接著破7，皆為2008年金融海嘯以來首見。

調查也指出，有53.5%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，而認為人民幣會貶值超過2%的民眾比例達28.2%，高於今年2月的22.8%。

今年初人民幣稍有呈現反彈趨勢，不過受到貿易戰影響，近期人民幣兌美元貶破7心理關卡。國泰金表示，短線上中美貿易戰並未出現明顯的解決方案，因此影響民眾持有人民幣資產抱持觀望態度，除貿易戰後續發展，大陸經濟成長率是否表現較為他國強勁，以及大陸對於金融市場的開放程度，都會影響民眾抱持人民幣資產的意願。