勞動部回應：裁決委員都聘用專家學者　可補助勞工聘請律師費

▲勞動部裁決科科長章鴻年(右三)，出面接下勞團遞交的陳情書。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

針對桃產總今（20）天到勞動部抗議，呼籲改善勞工與資方的資源不對等，勞動部回應，不當勞動行為裁決委員會，都是依法外聘專家學者，多年來，行政法院對裁決案件訴訟維持率高達86 %，由此可確認委員的專業及公正性。

勞動部也強調，如果勞方有需要聘請律師，勞動部都提供律師補助，只要符合月收入總計不得超過8萬元、資產不得超過新台幣3百萬元（但勞工名下之自住不動產可不記入）即可申請。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，自民國100年依法設置裁決委員會，認定不當勞動行為，保障勞工勞動三權，以107年來說，共受理77件裁決案件，其中多數案件經裁決認定雇主構成不當勞動行為；至於裁決委員，都是依法外聘學者專家，透過具有勞動法、行政法、勞動關係專家學者及律師所組成，每任任期二年。多年來，行政法院對裁決案件訴訟維持率高達86 %，可確認裁決委員的專業及公正性。

對於工會提出的裁決案，勞動部表示，皆由委員會指定專責委員承辦，依法經由數次的調查程序，每次調查程序前委員皆親自閱卷，整理爭點，以協助當事人雙方調查會議中釐清事證，並於言詞陳述後，始作成決定。對於事實的釐清及證據之参採皆依據法定程序。

至於勞團提出案件受理90天的期限過短，勞動部則回應，會訂定90天是為免不當勞動行為發生事實過久，造成事證不易蒐集，影響審理的進行，也對於不當勞動行為排除沒有立即的幫助。

▲桃產總今天集結到勞動部前抗議。（圖／記者余弦妙攝）

此外，勞動部裁決科科長章鴻年也提到，勞團提出希望委員們可以實地走訪探查，其實之前就有做過，去過高雄、嘉義、桃園、台北等地，但並非每個案件都有必要親自到場探查，需要到場的主要原因都是建立在證據無法移動，或是證人數量過於龐大不方便親自到案說明等原因，且如果需要證人到案說明，勞動部均會提供交通費補助，申請人不需要負擔費用。