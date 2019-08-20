蘋果前Siri主管加入微軟　負責AI團隊

▲蘋果前Siri團隊主管被證實已加入微軟，負責管理AI團隊。（圖／twitter）

記者王曉敏／綜合外電報導

自2012年起便擔任蘋果Siri團隊主管的斯達西亞（Bill Stasior）於今年初被證實已不再負責該項目，並於5月離開蘋果。稍早外媒透露，斯達西亞已被微軟（Microsoft）聘用擔任與AI相關的職位。

微軟於2016年的重組中，建立了人工智慧與研究事業工程小組（Microsoft AI and Research Group），隨後，微軟在其2017財年年報中，傳遞其「AI優先」的企業願景，並在去年進一步重組，將部分AI團隊納入微軟公用雲端服務Azure部門中。接著，微軟又開始在AI領域內發起收購，包括Bonsai、Lobe、Semantic Machines，目標為招攬人才。

請繼續往下閱讀...

據The Information報導，斯達西亞周一（19日）被發現更新其個人簡歷，間接公布其工作變動。斯達西亞最新的簡歷顯示，他於今年8月起在微軟技術長史考特（Kevin Scott）的辦公室擔任技術副總裁。稍早前微軟也證實了這個消息，CNBC報導，微軟回應指出，斯達西亞於今年8月起協助整合微軟的技術戰略。

▼Bill Stasior個人簡歷。（圖／截自Bill Stasior個人簡歷）

蘋果於2012年找來時任亞馬遜A9搜尋廣告部門主管的斯達西亞擔任Siri項目負責人，據斯達西亞的個人簡歷，Siri團隊在其領導下迅速擴張，從原先的70名工程師增加至1100名由開發人員、科學家、產品經理及設計師組成的團隊，並「曾以領導者身份將現代機器學習技術帶到Siri平台和蘋果」。

綜合外電報導，斯達西亞主要負責管理微軟人工智慧團隊，不過暫不清楚微軟 AI團隊是否會參與類似Siri等語音助理的研發。