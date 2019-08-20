中美貿易戰美方示好　經長：華為豁免令延長90天是好事

▲經濟部長沈榮津今（19）日表示，美方將華為豁免令延長90天，給了台灣產業界比較寬鬆的調適時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，美國商務部長羅斯昨(19)日宣布，美國企業對華為科技供應軟硬體的「臨時通用許可」期限將再延長九十天；對此，經濟部長沈榮津今天表示，此舉給了台灣產業界比較寬鬆的調適時間，應予正面看待。

羅斯在接受福斯新聞網訪問時表示，8月19日到期的「臨時通用許可」將延長九十天，到11月19日止。市場解讀這是美國總統川普再度向中國示好、使雙方貿易協商能更平順的最新跡象。

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另外，美國同時也再把另外四十六家華為關係企業納入「實體清單」（出口黑名單），限制美國企業對這些企業出口設備。

對於美國與華為之間的科技戰，全球玉山科技協會理事長王伯元今天投書媒體表示，從美中貿易戰爆發以來，美國積極也遊說各國盟友加入抵制華為５Ｇ的行列，但到目前為止只有澳洲、日本加入陣線，其他在歐洲、美洲、中東、東南亞一些盟友，如英國、西班牙、加拿大、匈牙利、沙烏地阿拉伯、泰國、馬來西亞、菲律賓等等都在計畫與華為合作，構建下一代５Ｇ高速無線網絡。

王伯元認為，因為５Ｇ目前還是一個新領域，華為的技術相對領先，價格也便宜，再加上他們一貫完善的保固以及周全的售後服務，性價比顯然勝出，而所謂資安的疑慮也沒有確實證據。這也就是雖然美國一直在敦促各國封鎖華為的產品，但並未獲得全面性支持的原因。

針對中美貿易戰的發展，王伯元表示，華為事件只不過是美中貿易戰的一個環節而已。美中兩強之間不斷地在科技、商業等領域上相互較勁，然而二國實力都不容小覷，最後會如何發展還不得而知。

王伯元強調，國際關係裡沒有永遠的敵人，也沒有不變的朋友，我們從美國各盟友在華為事件的態度上就可以看出，各國均為自己的利益盤算，因此在目前局勢未明的情況下，台灣應該要更謹慎處理雙邊的關係，不要輕易選邊站。