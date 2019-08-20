中美貿易戰美方示好　經長：華為豁免令延長90天是好事

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中美貿易戰美方示好　經長沈榮津：華為豁免令延長90天是好事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部長沈榮津今（19）日表示，美方將華為豁免令延長90天，給了台灣產業界比較寬鬆的調適時間。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津今（19）日表示，美方將華為豁免令延長90天，給了台灣產業界比較寬鬆的調適時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，美國商務部長羅斯昨(19)日宣布，美國企業對華為科技供應軟硬體的「臨時通用許可」期限將再延長九十天；對此，經濟部長沈榮津今天表示，此舉給了台灣產業界比較寬鬆的調適時間，應予正面看待。

羅斯在接受福斯新聞網訪問時表示，8月19日到期的「臨時通用許可」將延長九十天，到11月19日止。市場解讀這是美國總統川普再度向中國示好、使雙方貿易協商能更平順的最新跡象。

請繼續往下閱讀...

另外，美國同時也再把另外四十六家華為關係企業納入「實體清單」（出口黑名單），限制美國企業對這些企業出口設備。

對於美國與華為之間的科技戰，全球玉山科技協會理事長王伯元今天投書媒體表示，從美中貿易戰爆發以來，美國積極也遊說各國盟友加入抵制華為５Ｇ的行列，但到目前為止只有澳洲、日本加入陣線，其他在歐洲、美洲、中東、東南亞一些盟友，如英國、西班牙、加拿大、匈牙利、沙烏地阿拉伯、泰國、馬來西亞、菲律賓等等都在計畫與華為合作，構建下一代５Ｇ高速無線網絡。

王伯元認為，因為５Ｇ目前還是一個新領域，華為的技術相對領先，價格也便宜，再加上他們一貫完善的保固以及周全的售後服務，性價比顯然勝出，而所謂資安的疑慮也沒有確實證據。這也就是雖然美國一直在敦促各國封鎖華為的產品，但並未獲得全面性支持的原因。

針對中美貿易戰的發展，王伯元表示，華為事件只不過是美中貿易戰的一個環節而已。美中兩強之間不斷地在科技、商業等領域上相互較勁，然而二國實力都不容小覷，最後會如何發展還不得而知。

王伯元強調，國際關係裡沒有永遠的敵人，也沒有不變的朋友，我們從美國各盟友在華為事件的態度上就可以看出，各國均為自己的利益盤算，因此在目前局勢未明的情況下，台灣應該要更謹慎處理雙邊的關係，不要輕易選邊站。

ET快訊
他每月繳管理費問「社區存1000萬要幹嘛」　網點破：修電梯就
錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女轉正面…全場
北京首鋼300萬美元搶林書豪　CBA外援歷史最高薪價碼
桃園少女鎖透天厝..他3年前就知道「在隱忍」！狠繼父1、3樓

關鍵字：中美貿易戰,華為,經濟部,沈榮津

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

越南航空啟用旗下首架波音夢想客機　挹注波音營運可期

影／終極貨船躍上國家地理頻道　台灣最大造船廠做的

「台版天空之城」新北瑞芳居民抗議污染　台電回應了

超商瘋跨界！小七聯名款、視覺系月餅上架　搶攻中秋預購商機

製造業Q2產值年減4.57%　經部：手機新品上市有助生產動能好轉

特殊鋼材廠深耕航太有成　榮剛：下半年營運「一季比一季好」

電動自行車歐美熱銷　自行車雙雄巨大、美利達獲利創高

經寶精密併購法商發威　2020搶攻航太維修市場商機

益航子公司友成融資攜手攜程網　搶攻中國大陸國民旅遊市場

越南航空王搶攻農曆春節檔期　百萬張機票只要新台幣3元起搶市

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

貿易戰邊談邊打！台股樂觀情緒小跌　風險偏好卻逆勢上升

VR旅遊飛向越南　永大基金會實現大同育幼院環遊世界夢

科技部60周年三大指標貢獻　拚明年科研經費增加4.7%

貿易戰衝擊人民幣投資意願　近3成民眾估未來一年會貶超過2%

蘋果前Siri主管加入微軟　負責AI團隊

中美貿易戰美方示好　經長：華為豁免令延長90天是好事

越南航空啟用旗下首架波音夢想客機　挹注波音營運可期

營所稅暫繳申報9月開跑　有財務困難者可申請分期

走！電力尋寶打倒「吃電怪獸」　下載台電APP抽價值800萬好禮

新台幣今開盤貶值1.8分　以31.37元兌1美元開出

少女分期買機車3個月出車禍　車行老闆挨告偽造文書逆轉獲無罪

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

替哈利撐腰！艾爾頓強付清專機費用　捐款「抵銷碳足跡」…不花半毛公帑

日職／背號017加入樂天　王彥程盼盡快成為支配下選手

38歲男7年沒洗澡！他PO超噁「陳年黑垢照」　網嚇壞：隔著照片都聞到臭味

盼張善政扮演郭韓橋樑　陳宜民：黨內很團結　王金平早被邊緣化

中職／李茲首度對決亞力克　運彩看好桃猿勝統一

吸出袋袋紅色濃液…里長號召上百警民響應！捐血救命

透天厝大火！上校兄躲浴室「塑膠門熱熔變形」濃煙奪命…弟痛哭自責

金閃閃「皇帝床罩」一掛上氣勢狂噴！　網看一眼秒歪樓：這駕崩吧...

財經熱門新聞

台企銀私募股價　11.95元

英業達發分紅獎金　平均1-1...

影／終極貨船躍上國家地理頻道　..

台彩中秋加碼5億！大樂透加開百..

影／專家大膽預言下半年金融市場..

鈔票不能亂印！　央行：新台幣鈔..

「華為臨時許可再90天」美股4..

打破辦卡迷思！信用小白這麼做就..

中國大陸成鋰電池市場巨人！掌握..

黃金貴森森　銀樓業者教你買最划..

越南台商凱暘資方失聯　廠方：更..

台企銀副總陳長義　將任高銀總座

不是重大傷害才算職災　勞動部：..

國營事業員工注意！　中油、台糖..

更多熱門

相關新聞

美股四大指數收漲！　台股開盤站上10,500點

美國對陸釋出善意，華為禁令寬限期再延90天！消息激勵美股四大指數收高，道瓊上漲近250點，其餘三大指數也都有超過1%漲幅。台股今（20）天開盤也上漲20點、以10,508點開出。

美股三大指數全面上漲　台指期開盤上揚6點

美副總統彭斯籲中：尊重香港法律

快訊／華為「禁售」大限到美再給90天寬限

日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面