勞團今到勞動部抗議　要求「不當勞動行為裁決委員會」應剔除不適任委員

▲桃產總今天集結勞動部底下抗議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

桃園市產業總工會今（20）日一早集結到勞動部抗議，提出4大訴求，包括希望勞動部能接納工會建議，確實保障工會活動，讓裁決委員會真正做為工會爭取權益時，不被資方打壓的保護傘。

桃產總今提出5起有關勞資爭議的案件，要勞動部出面說明，其中一起就是台鐵依法休假案，在106年勞裁第8號案，台灣鐵路產業工會依法休假的裁決案在台北高等行政法院上訴，工會獲勝，台北高等行政法院認定裁決委員會在裁決程序中，違反正當法律程序，應屬違法，若不是台灣鐵路產業工會上訴，根本不會知道裁決委員在裁決程序面上已違法。

請繼續往下閱讀...

▲桃產總今天集結勞動部提出4大訴求。（圖／記者余弦妙攝）

桃產總說，資方請律師上訴根本就是家常便飯，而一般工會跟勞方卻負擔不起昂貴的律師費用，只能因為沒有資源，被迫接受敗訴，最後的下場就是工會面臨越來越多的敗訴。

因此，桃產總也提到，針對這種結構性的勞資實力不對等，要提出4項訴求，一、裁決委員會應剔除不適任委員，停止限縮工會活動權；二、勞資爭議處理法第39條不應限制90天的申請期限，應延長為一年；三、裁決委員會應主動調查事實及證據、落實移地調查機制及善用入廠訪查權限，並增設專業調查人員調查案件；四、協助工會行政上訴，全面檢視裁決委員會判決。