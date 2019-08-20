越南航空啟用旗下首架波音夢想客機　挹注波音營運可期

▲波音787-10夢想飛機，可執飛95%以上的全球雙走道飛機航線。（圖／波音提供）

記者林淑慧／台北報導

美國飛機大廠波音（Boeing）表示，近日以租賃方式透過飛機租賃公司ALC，向越南航空交付第一架787-10夢想飛機，其後還有七架待交機；波音表示，此為業界燃油效率最高的雙走道飛機，可涵蓋全球95%以上的雙走道飛機航線。

越南航空董事長范玉明(Pham Ngoc Minh)表示，波音787-10機隊可以進一步提升河內往返胡志明市航線、乃至於其它許多國際航線的旅客體驗，也能確保越南航空持續經營亞洲最年輕與最現代化的機隊之一。

請繼續往下閱讀...

越南航空為旗下的787-10客機配備367張座椅(24張商務艙座椅與343張經濟艙座椅)。除了飛機尺寸與燃油效率，787-10還具有超長的航程，高達11,910公里，可以執飛95%以上的全球雙走道飛機航線。

波音表示，787-10機身比787-9略長，因此額外的空間可以多搭載40名旅客與更大的貨艙，並讓它成為今日全球現役的雙走道飛機中最低的每張座椅營運成本。

波音指出，787-10夢想飛機去年正式導入商業營運後，全球已有六家航空業者完成交付超過30架的787-10。航空公司在全球各地部署787-10，在亞洲尤其如此，也讓亞洲囊括全球一半以上的787-10航點。

依據財報，波音今年第二季營收較一年前銳減35%至157.5億美元，淨損29.4億美元，不如一年前的獲利22億美元，並為三年來首度出現虧損；第2季調整後每股虧損5.82美元，亦不如去年同期的每股盈餘3.3美元。