營所稅暫繳申報9月開跑　有財務困難者可申請分期

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部北區國稅局表示，108年營利事業所得稅暫繳申報期間自今年的9月1日到9月30日止，但是如果納稅義務人因客觀事實發生財務困難，無法在期限內一次繳清，可以向國稅局申請分期繳納。

營所稅暫繳是政府因應國庫需要，並且減輕營利事業結算申報一次繳清的壓力，才規定在年中其應納稅額先暫繳一半。今年的暫繳申報期間在9月1日到9月30日止。

請繼續往下閱讀...

但是，為了部分營利事業有財務困難，國稅局則表示，可以申請加計利息的分期繳納暫繳稅款。依規定，營利事業連續4個月營業收入淨額較前一年度減少三成以上，就可以提出分期繳納的申請，例如今年的2到5月的營業收入淨額，較去年同期減少三成以上，就可以在申報期間填具分期繳納稅款申請書，並檢具銷售額等資料，向國稅局提出分期繳納的申請。不過，如果營利事業若已經申請停業、註銷、擅自歇業、或經主管機關命令解散、廢止等情況，則無法適用。

國稅局指出，核准分期的案件，應自該款項稅款原定屆滿的次日起，到納稅義務人繳納之日止，按原定繳納稅款期間屆滿日的郵政儲金1年期儲金固定利率，按日加計利息。如果有一期未如期繳納，國稅局就會發單通知，就其未繳清的稅額一次繳清。

營利事業要如何申請分期繳納呢？國稅局表示，營利事業可以在申報截止日，也就是今年9月30日向管轄的國稅局提出申請，以維護自己的權益。