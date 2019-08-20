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華為寬限期再延90天！美股四大指數收漲　台股開盤站上10,500點

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 台股受美股激勵開盤上揚。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美國對陸釋出善意，華為禁令寬限期再延90天！消息激勵美股四大指數收高，道瓊上漲近250點，其餘三大指數也都有超過1%漲幅。台股今（20）天開盤也上漲20點、以10,508點開出。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤以平盤3740元開出，隨後緩步向上；台積電（2330）以254元開出、上漲0.79%；鴻海（2317）以72.5元開出，上漲0.14%。

請繼續往下閱讀...

華為概念股中，昇達科（3491）早盤上漲7.32%，奇鋐（3017）、宏捷科（8086）等漲逾2%，台達電（2308）、南電（8046）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、京元電子（2449）、群創（3481）也都全數走揚；聯發科（2454）、日月光投控（3711）、晶技（3042）等則呈下跌走勢。

儘管川普曾說美國一點都不想和華為做生意，但仍透過商務部長羅斯（Wilbur Ross）向媒體放出消息，美國政府將續簽對華為90天的「臨時寬限」許可，將緩衝期延長到11月19日。此外，加上中國大陸、德國等主要經濟體宣布推出更多刺激經濟的措施，讓消費市場信心增加，美股四大指數同步收漲。

美股道瓊指數上漲249.78點，收26135.79點、漲幅0.96%；那斯達克指數上漲106.82點，收8002.81點、漲幅1.35%；標普500指數上漲34.97點，收2923.65點、漲幅1.21%；費城半導體指數上漲27.74點，收1506.99點、漲幅1.88%。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，延長華為的許可證效期是對中方表示誠意。而美中貿易代表將在10天內再次進行商議，香港、華為等因素，將決定此次貿易對談是否能恢復實質性的談判，而不像此前雙方在上海的談判一樣，空手而回。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光,華為,美國商務部,川普

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