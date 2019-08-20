美商務部「延長華為臨時許可90天」　美股4大指數漲





▲投資市場信心增加，美股上漲。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國商務部週一（19日）對華為豁免令再延長90天，加上中國、德國等主要經濟體宣布推出更多刺激經濟的措施，讓消費市場信心增加，連帶拉抬美股四大股上漲。

道瓊指數上漲249.78點，或0.96％，收在26135.79點；那斯達克指數上漲106.53點，或1.35％，收在8002.52點；標準普爾500指數上漲34.97點，或1.21％，收在2923.65點；費城半導體指數則是上漲24.74點，或1.88％，收在1506.99點。

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儘管川普放話美國基於國家安全，一點都不想和華為做生意，仍透過商務部長羅斯（Wilbur Ross）向媒體放出消息，美國政府將續簽對華為90天的「臨時寬限」許可，將緩衝期延長到11月19日。美中貿易代表將在10天內再次進行商議，香港、華為等因素將決定此次貿易對談是否能恢復實質性的談判，而不像此前雙方在上海的談判一樣，空手而回；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，延長華為的許可證效期是對中方表示誠意。

此外，德中兩國釋出的消息也會市場打入一劑強心針。德國財政部長表明，當局有足夠的財力應對未來任何的經濟危機，暗示能夠負擔500億歐元（約新台幣1.74兆）的額外支出；中國人民銀行日前也對主利率制定方法進行改革，讓市場期待將會有更多刺激經濟的措施。