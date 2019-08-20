打破信用小白辦卡迷思！　多次向不同銀行「盲測」反拉低信用評分

▲統計指出，台灣有47.9%的人沒有使用過信用卡或消費性信用貸款。（示意圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

根據世界銀行2018年統計，台灣有47.9%的人沒有使用過信用卡或消費性信用貸款；無論是信用小白或是一般民眾常誤以為自查信用報告會影響自己的信用評分，進而向多家金融機構申辦，專家提醒，這種情況如同盲測，反而降低自己的信用評分。

「信用」代表一個人償還債務的表現、能力，金融機構會依據個人信用狀況來評估是否與之往來以及適用利率，例如是否核發信用卡、貸款，而除了貸款利率個人化之外，銀行每3個月也會依據持卡人的信用狀況，調整信用卡的循環信用利率。

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根據聯徵中心2018年報，僅不到3%的成年人查詢自己的信用狀況；許多人誤以為自查信用報告會影響自己的信用評分，Money101表示，事實上，會影響信用評分的僅有以「申請貸款」為由的新業務查詢，才會計入次數，且30天內的多次查詢，只會紀錄為1次。

▲專家提醒，別為了比價，多次向不同金融機構申請信用卡，這種做法反而提高自己的信用風險。（示意圖／資料照）

信用小白如何培養信用，提升自己的信用分數，Money101台灣董事總經理周純如指出，民眾一開始可以透過信用卡與銀行建立持續性的往來關係，當持有信用卡超過3個月，且都有刷卡消費，也就是進行信用交易，更重要的是，按時將卡費在期限內全額繳清，就能建立良好的信用軌跡。

個人信用評分從200分到800分，周純如說，影響評分的因素包含繳款行為、信用擴張的程度、負債型態的風險高低、信用歷史長度以及新業務的申請狀態共5大因素；若向銀行申請金融商品時，並無法100%確定銀行是否會審核通過以及適用利率，為了比價，多次向不同金融機構申請信用卡、貸款，這種狀況，如同盲測，反而拉高自己的信用風險，恐拉遠獲取金融服務的距離。

此外，Money101母公司CompareAsiaGroup看好此商機，近期宣布獲國際消費者信用資訊巨頭Experian（益博睿）注資6.2億元，雙方成為戰略夥伴，聯手振興信用經濟。Money101將透過益博睿的先進技術，協助台灣民眾以更有效率、快速的方式獲取與自身條件、需求相符的金融產品。