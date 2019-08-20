牙齒轉大人～兒童換牙的心理建設與拔牙方式

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

小孩到了5、6歲，將面臨到一件人生大事，就是乳牙脫落，換恆齒上來陪伴一輩子啦，現在的孩子營養太好、發育提早，DAHLIA的同學們，從中班就開始換牙，上了大班以後，班上只剩3個人還沒缺牙。

自從孩子回家轉述這件事，我就如臨大敵，逐步替她做各種準備，一方面要建立愛護恆齒的觀念，告訴她：「牙弓變大、牙縫變寬，都是在替長上來的恆齒留空間！」強調這是要用一輩子的牙齒，絕對要好好保護。

再來是內在心理建設，雖然換牙是每個人都曾碰過的轉換期，但仍可能被不識趣的人拿來當笑點，所以，家長跟老師必須引導孩子了解，這是成長必經之路，沒什麼好在乎的，更不能拿缺牙來嘲笑其他小朋友。

我自己牙齒從小不好，所以對孩子的特別關注，每3個月會去兒童牙科報到，隨時追蹤孩子的口內狀況。上個月吧，DAHLIA說自己下排門牙已經在鬆動了，她們同學之間也會分享經驗，我用手推了推，真的在搖，但幅度不大，於是按照表定，本月初到牙科檢查。醫師檢查後，說這顆已經很搖，可以現場由醫師拔，或是等它自己掉，我讓DAHLIA選擇，她決定再跟這顆牙齒相處幾天。

兩週後的週一早上，因為牙齒已經影響DAHLIA吃飯，DA自己也覺得很啊雜，我問她：要不要乾脆解決了吧？！（指拔牙）DA開始用舌頭把牙齒往前頂，喔～我的天啊，整顆都倒下來了，竟然還沒有掉？！DA指著牙齒說：「它還不想離開我！」我推敲了一會兒，猜想應該是還有一些組織沾黏住。

老實說，我比DA更緊張，小時候母親替我拔乳牙，那用縫線纏繞牙齒根部，趁我不注意時猛力一抽的場景，可說是比拔牙更可怕啊！現在這種狀況，我還真想去牙科求救，不然就是她自己拔…但看女兒搞了那麼久還沒拔掉，也只好媽媽上場啦！（拔牙影片）

我先替孩子把牙齒刷好，做好口內清潔，才能避免拔牙造成的傷口，碰到髒東西而受到感染，另準備一包未開封紗布做止血用，再次清潔雙手後，我先輕輕推動牙齒，左搖右搖，發現這牙齒還真的很有生命力，「只能往上拔了！」我心中這樣推測，便稍微抬起，「啊啊啊啊～」女兒沒喊痛，倒是媽媽被手上牙齒嚇到啦（笑）。

我趕緊鎮定情緒，把紗布從包裝拉出來，沒想到孩子直接抓了就咬住，沒多久又因為想講話而掉下來，好吧，這次終於可以好好把紗布捲起，塞在缺牙的位置，叮嚀孩子咬住止血啦！此時，別忘記給予鼓勵！大聲恭喜女兒「長大啦」，換牙典禮成功！

換下來的乳牙，不像恆齒的牙根較長較尖，乳牙的牙根，比較像嵌上牙肉，恆齒的牙根像釘子，一開始我拔下來，還想說「怎麼好短？」擔心是不是有半截卡在裡面，後來檢視傷口，才看到牙齦上有相對應的小洞，那就沒問題啦！

除了事前的心理準備，我在這為大家再次複習，乳牙的脫落方式：1、搖動以後，請醫師評估是否拔除。2、在家爸媽拔，請務必記得刷牙清潔、徹底洗手、塞全新紗布。3、這些都不做，乳牙還是會掉，不過記得提醒孩子，告訴他們若乳牙掉了，要趕快吐出來喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。