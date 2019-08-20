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科技廠分紅陸續入袋／英業達快開獎、平均1-1.5個月薪

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▲英業達集團2019年尾牙，董事長卓桐華 。（圖／記者周康玉攝）

▲英業達將公布分紅獎金。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

第3季是科技廠分紅旺季，有不少科技廠公布分紅。據悉，代工廠英業達（2356）即將發放一年一度的分紅獎金，英業達員工表示，平均1個月到1.5個月底薪；分紅、年終加上基本月薪，平均年薪16個月。

除分紅外，英業達也會固定每年調薪，不同於日前（8/1）調薪的和碩，英業達的調薪日是每個員工到職日下一季度後的首月，例如10月（第4季）到職者，將於隔年1月（第1季）調薪，幅度在0-5%之間。

請繼續往下閱讀...

年終獎金方面，英業達是按照績效分配，分為「1、2、3、4」四個等級，績效「1」是最好的，按往例，年終依序為4個月、3個月、2個月、1個月；或者4個月、3.5個月、3個月、0個月。

英業達發言體系指出，分紅是主管會依個人表現及積效來考量，因此較無固定模式，接近8月底發放。

代工二哥和碩（4938）分紅獎金也將於9月-10月份間發放，每年分紅加年終大約介於2~4個月之間，加上既有的保障14個月，加上分紅年薪最差可領16個月，最好則是18個月。

根據和碩員工表示，分紅反一般比年終獎金還多，以領4個月分紅的員工為例，第一波分紅獎金大約發放月薪三個月，等到年前會再加發一個月年終。

IC設計廠也陸續發放分紅獎金。被網友封為「竹南發哥」的群聯（8299）也將在8月下旬到9月公布分紅。日前有網友在PTT抱怨，自己今年年資滿四年，但獎金卻大砍四成。

對此，發言體系表示，群聯一年有兩次獎金發放，一次是7-8月的績效獎金；另一次是分紅，皆依照個人過去一年表現及考績而定。但群聯起薪很大方，如果是台、清、交、成等學校研究所畢業的研發人員，月薪就是75K起跳，且如果表現優異，會逐年調薪。

俗稱「螃蟹」的IC設計廠瑞昱，延續去年「帝王蟹」的氣勢，再度調薪，有人在PTT科技版以「螃蟹調薪」討論瑞昱的調薪現況。一名網友稱自己月薪7.9萬，今年加薪4000元、約5%；另一位網友分享自己月薪8.3萬，調薪4500元，約5.4%。雖然有網友回應，表示只加幾千元很無感，但對於瑞昱年年穩定調薪，感到「真的很猛」。

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關鍵字：分紅,英業達,科技廠,分紅獎金,群聯,瑞昱

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