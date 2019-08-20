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瘋電影／九龍不敗　元朗警察不行原來電影早有預告

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文／賴賴

▲▼九龍不敗。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

其實陳果導演可以不要接拍這部電影，這一看就知道劇本處處有bug，拍了一步把自己名聲都賠進去的電影何苦咧，這真是一部粉碎性骨折，且處處有驚嚇的內容，簡直是充分考驗著觀眾的腦捕能力，完全不說明，很阿莎力的自我拼湊和自圓其說，真是妙透了。

故事描述張晉和女警未婚妻就快結婚了，偏偏此時出現一個連續女警被殺案，兇手就是找不到，而最後在埋伏過程時，張晉未婚妻被擄走，過去兇手都是直接現場殺害，偏偏就只把張晉的女朋友抓走，這下張晉就開始拼命找女友。過了不知道多久，澳門又有女警被殺，於是停職在家又出馬開始辦案，澳門警司和香港警察不合，所以張晉成為巧妙的中立者，而追查到女警都和一家健身房有連結，於是上門查訪，發現有一健身教練可疑（這中間的可疑也沒有任何跡象，就是神棍行警察的直覺），於是發現真的就是她，哈，於是就抓打打抓，原來她的男友被張晉打趴過，兒子被女警嘲笑，就這樣兒子氣憤開車門跳車被撞死，妙哉劇本，真是節奏緊湊快速的懸疑推理，終於張晉抓不到兇手，可是身上的九頭龍刺青把九頭龍叫來，把兇手從公海頂回香港，結束。

這是預言電影嗎，就是元朗的警察有問題，只有靠九龍城的老百姓怒吼，才把惡棍繩之以法，希望縣時可以跟電影一樣，喜劇收尾，而且不要有太多傷害。


片　　名：九龍不敗
英文名稱：The Invincible Dragon
類　　型：動作
上映日期：2019-06-28
片　　長：01時40分
導　　演：陳果(Fruit Chan)
演　　員：張晉(Max Zhang) 、 鄭嘉穎 、 劉心悠 、 安德森席爾瓦(Anderson Silva)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華映


劇情大綱

重案組警察九龍（張晉 飾）因兒時一段似夢非夢遇見龍的經歷，讓他覺得在遇到生命的每一個關口，總有一股守護的力量在牽引著他，這段經歷讓他成為警局中的傳奇人物，而他更將這條龍紋在身上，成為他堅定的信念...。

個性孤僻獨斷的九龍，是警隊裡的破案高手。香港元朗地區出現殘忍殺害女警的連環兇殺案，而九龍的女警未婚妻也在追兇時離奇失蹤，同事也慘遭殺害，意志悄沉的他被調離刑警職務。

數年後，澳門突然出現類似案件，九龍在往日同僚力邀下，前往澳門再度調查此案，他發現已經退役的世界知名拳擊手洗力山（安德森席爾瓦 飾）似乎涉有重嫌，但他苦無證據，同時更驚覺兇手背後還有更血腥的目的，在心理醫生王琦夢（劉心悠 飾）及澳門警察曹志德（鄭嘉穎 飾）的協助下，他誓言要追兇到底。

▲▼九龍不敗。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲澳門警司不會用槍。

▲▼九龍不敗。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲因為打擂台賽而開啟悲劇。


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關鍵字：瘋電影,九龍不敗,賴賴,張晉(Max Zhang),鄭嘉穎,劉心悠

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