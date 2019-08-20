走！電力尋寶打倒「吃電怪獸」　下載台電APP抽價值800萬好禮

▲台電打造「台電e櫃檯、電力即點」雙APP，推出有趣的電力尋寶遊戲等大家來挑戰，並鼓勵民眾使用電子帳單或以行動支付繳費方式賺點數。（圖／取自電力即點APP）

生活中心／綜合報導

炎熱的夏天忍不住想吹冷氣、喝冰水？小心你家的「吃電怪獸」，不只耗電還會釀成荷包大傷！ 台灣電力公司特別設計「電力即點」APP，透過「電力尋寶遊戲」 鼓勵大家於特定時刻走出戶外尋寶；還有方便的「台電e櫃檯」APP，隨時可以查詢用電資訊並以APP取代紙本帳單繳交電費，活動期間內只要完成指定內容(註)，就可累積點數參加抽獎活動狂拿總價值800萬的好禮！

註:只要在108/7/5後，下載「台電e櫃檯」及「電力即點」APP 註冊帳號，並於109/4/30前至台電網站完成登記，即可各獲得「電力即點 APP」銀點5,000 點；使用行動支付繳交電費，或使用電子帳單(不印寄紙本)，並完成登記，每期即可再獲得「電力即點 APP」銀點 1,000 點。

請繼續往下閱讀...

▲建議冷氣溫度盡量維持在26~28度之間。（圖／取自Picjumbo）

夏天正是一年之中最讓「吃電怪獸」大爆走的季節，而「吃電怪獸」正潛伏在每個人的家中！這些耗電又吃錢的「吃電大怪獸」就是家中的冷氣、冰箱、飲水機、儲熱式電熱水器及老舊家電，改變使用習慣就能阻止吃電怪獸發威！

像是將冷氣維持26~28度，不僅減少耗電，還可避免室內外溫差過大造成感冒或冷氣房中暑；近期正流行一句：「冰箱不要常開，因為食物不會變多，但你家的電費會」，強調常開冰箱會造成壓縮機頻繁運轉而耗電，建議冷藏維持7分滿、冷凍反而要塞滿滿讓食物團結成一塊大冰塊，相互保冰結凍就可以減少冰箱冷卻負擔而省電 ；而家中過於老舊的定頻家電也建議淘汰重新選購變頻產品、改用能效達1、2級的機種，算一算能省下不少錢，也為地球盡一份心力！

▲現代人手機、平板等行動裝置不離身，「台電e櫃檯」APP可免去台電服務站排隊的麻煩，以後變更個人用電資訊或繳納電費，都可以直接線上處理超方便。

近期台電推出「APP繳電費輕鬆賺回饋」的集點活動，只要下載註冊「台電e櫃檯」、「電力即點」兩大APP，並以手機號碼加入會員，即可透過APP上之各種活動獲得點數，累積一定點數後，還可將點數兌換抽獎券抽大獎，要讓大家輕鬆把價值800萬的好禮帶回家！

「台電e櫃檯」APP，就像櫃檯小姐隨時在你身邊，一指即可自助查詢、更改用電資訊，也可申請電子帳單(不印寄紙本)，每期電費還可省3元或5元，並可直接用「台電e櫃檯」APP線上刷信用卡繳費，或透過指定行動支付APP（如「歐付寶」、「街口」、「Pi拍錢包」、「LINE PAY 一卡通」、「行動比爾」、「橘子支付」、「掌櫃」、「Come2Pay繳費通」)或使用「台灣Pay」，不用出門輕鬆完成繳費。使用電子帳單及行動支付繳費後都可獲得「電力即點」APP點數，可兌換800萬好禮。更好玩的是，「電力即點」APP內還有電力尋寶遊戲可加速集點，平時也可以多上電力即點APP參加回答節電知識或是填寫生活態度、家戶特徵問卷等，通通都可以參加集點活動抽大獎！

▲電力即點APP參加活動可獲得豐富點數。

然而，夏季溫度屢創新高，體感溫度更是驚人無比，白天只想窩在室內當個沙發馬鈴薯爽吹冷氣肯定是人之常情，考量若是家家戶戶於尖峰時段大開冷氣，不僅造成電力浪費也可能造成供電壓力等問題。因此今年夏天，台電特別透過「電力即點」APP，讓民眾遠離吃電大怪獸，找到省電小確幸，創新打造如寶可夢般有趣的「電力尋寶」遊戲，不定期在特定日或時段如：夏天用電高峰時刻，讓遊戲引導民眾至指定地點尋寶打卡賺點數，透過這樣的方式鼓勵大家走出室內、少吹冷氣，還有機會累積點數抽到大獎！

最重要的是這些累積的點數不只可以兌換超商咖啡、200、300或500元超商抵用券等，還有機會抽Gogoro電動機車、45吋以上液晶電視、掃地機器人、智慧型手錶、健身腳踏車等總獎品價值高達800萬的好禮，今年夏天揪好友、同事一起踏上電力尋寶之旅，爽賺點數拿好康吧！

詳細活動資訊請見 https://rewardpoints.taipower.com.tw