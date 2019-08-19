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人事再度大風吹！台企銀副總陳長義　將赴高雄銀任總經理

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▲▼台企銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲高雄銀總經理懸缺，兩度向台企銀挖人。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

高雄銀自7月16日原任總經理王進安退休之後，至今已經發布兩次異動案，今（19）日再度發布重訊，總經理的懸缺將由現任台企銀副總陳長義接任。

而台企銀也公布，陳長義退休，發言人的位置改由副總張志堅接任。對於到高雄銀就任的問題，陳長義僅表示「一切要等金管會核定」才能確認，不過根據相關人士透露，陳長義最快9月份就會接任。

請繼續往下閱讀...

高雄銀的總經理人事案波折頗多，根據了解，原任的總經理王進安因為慶富案而退休，但是接任人選原本預定是台企銀南二區營運處處長黃文修，但是高雄銀的獨立董事林文淵則提出反對意見，後來黃文修也因為「獨董的反對意見」婉拒高雄銀總經理一職。

今日高雄銀再度公告，由陳長義接任新任總經理一職。根據高雄銀所公布的內容，陳長義是台灣大學商學系畢業，歷任台企銀副總、永吉與林口分行的經理、營業部經理、徵信部經理與授信管理部經理，也兼任過台企銀柬埔寨微型財務公司董事長，資歷豐富且完整。

此外，今日台灣金也公告，獨立董事王衍智先生自108年9月1日解任，根據台銀透露，日前王衍智因「個人因素」而提出辭呈，所以才會解任，不過相信大股東應該很快就會補上懸缺。

▼高雄銀行前總經理王進安（站立者） 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄銀行董事長張雲鵬（左）、總經理王進安（右） 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：高雄銀,總經理,王進安,退休,獨立董事,林文淵,陳長義,副總.

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