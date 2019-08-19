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北區國稅局4件拘提管收僅1件繳清　追回1692萬欠稅款

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▲▼北區國稅局局長王綉忠。（圖／記者吳靜君攝）

▲北區國稅局局長王綉忠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

北區國稅局今(19)日表示，今年轄區內欠稅拘提管收有4案件，有2案已經有繳欠稅款與罰鍰，其中1案已經繳納一半稅款；另一案則是全額繳清，共有1692.4萬元進帳。

國稅局表示，納稅義務人如果有應納稅款，卻未依限繳納，將被移送法務部行政執行分署強制執行，但是如果執行署認為，欠稅者有隱匿或處分資產的情事，就會依據職權聲請法院裁定管收，追討欠稅。

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根據北區國稅局的統計，今年拘提管收的案件共計有4案，包含桃園市有2案；新北市有2案，其中桃園市的兩案，一件欠稅金額為865.3萬元，已經繳納的稅額與罰鍰為433.1萬元；另外一案1477萬元，雖然還未繳納，執行分署也會採取其他強制措施。新北市的兩案則是分別欠稅1259.3萬元，因為管收而全部繳清；另外，一個土地開發公司欠稅達4598.1萬元，也尚未繳納。4案共計追回1692萬元的稅款和罰鍰。

其中，繳納最多、且一次繳清的為今年4月溫姓肉羹商人欠稅案，該肉羹商人從87年開始就未設稅籍，擅自銷售肉羹，大賺1.6億元，卻被國稅局核定應該繳的稅額及罰鍰高達2,121萬元，但溫姓肉羹商人只願意繳841萬的營業稅。

當國稅局催繳7、8次之後，在打行政救濟期間，開始出售名下3棟不動產、股票、債券；又向人壽公司進行保單質借；銀行存款也提領一空，甚至7度遷移戶籍躲避追稅，遭行政執行署認定有藏匿資產3917萬元而遭拘提管收。溫姓肉羹商人家人在7日之內一次繳清所積欠的稅額和罰鍰1259萬元。

國稅局提醒，常有民眾以為欠繳稅捐，只要處於「無資產狀態」，國家公權力便無從介入，但事實上欠繳稅捐前的遺產移轉行為，足以證明有隱匿財產的情事，各執行分署可依法採取相關的強制措施，所以民眾不要抱有僥倖進行脫產，而遭到管收。

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關鍵字：管收,欠稅,效果,追回,一次繳清,北區國稅局

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