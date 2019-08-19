越南台商凱暘資方失聯　廠方：更換主管繼續營運

▲越南海防市凱暘公司負責人及主管無預警失聯，經濟部表示第一時間已透過越南代表處經濟組掌握狀況。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

越南海防市凱暘公司負責人及主管無預警失聯，數千員工被迫停工，依據《中央社》報導，凱暘公司已籌組新的主管團隊，並在今（19）日與員工面對面，承諾確保員工權益，公司也將繼續營運。

凱暘公司於2004年在越南海防市（Hai Phong）設廠，以生產鞋類產品為主。凱暘公司員工在本月12日上午發現廠房與倉庫遭當地銀行查封，凱暘的台籍老闆和主管人員等18人不見人影。

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經濟部表示，第一時間已透過越南代表處經濟組掌握狀況，與海防市外務廳等單位聯繫，並透過其他台商嘗試與凱暘負責人聯繫，投資處並透露，已有幾家台商業者表達收購凱暘的意願。

《中央社》引述越南「勞動者報」新聞網站指出，凱暘公司上午在廠內舉行新主管團隊亮相儀式，與員工會面及解答有關員工權益問題，由公司董事長Jenny Koo以及公司2名新高級主管邱明清（Chiu Ming Qing，音譯）和許建福（Xu Jian Fu，音譯）主持。

廠方表示，將在本週內發放7月份和8月份前10天薪水的一半給員工，其餘一半將在下週內完成支付，員工其他社會福利將依照越南法律規定實施。