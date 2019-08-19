中國大陸成鋰電池市場巨人！掌握全球73%產能...美僅佔12％

▲自過去5年來，由鋰離子電池所驅動的電動車銷量增加了10倍以上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

隨著全球電氣化的程度愈來愈高，發展中國家及現有交通基礎設施的電氣化正使得全球電力供應不斷增加，預計到了2040年，道路上將有超過一半的汽車由電力驅動。「電池」即在這一轉變中發揮著關鍵作用，而鋰離子電池似乎正在個人電子產品、交通運輸及重工業應用中逐漸佔據主導地位。

富比士報導，電池一直是我們日常生活中不可或缺的一部分。自義大利物理學家伏特（Alessandro Volta）於1800年代發明了世界上第一塊真正意義上的電池後，該技術至今便少有重大突破。

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電池領域的第一個重大創新為1859年由的法國物理學家普蘭特（Gaston Planté）發明的鉛酸蓄電池，這是世上第一個可充電電池，而該電池目前仍是最常使用的內燃機啟動電池。過去兩個世紀以來，電池領域內或多或少都有一些創新，但直到1980年才真正改變了遊戲規則。當時，牛津大學及史丹佛大學研究人員在電池領域上的突破促成了鋰離子電池的發明。1991年，索尼成功開發出第一塊鋰離子電池，並將之商業化。

鋰為最輕的元素之一，且其具有最強的電化學潛力，這使其能在一塊小而輕的電池中儲存大量能量。因此，鋰離子電池已成為許多消費電子產品的首選電池，包括筆記型電腦、智慧型手機等。由於鋰離子電池的固有優勢，自上個世紀末以來銷量便不斷攀升，成本下滑也有助於鋰離子電池在新應用領域中找到立足點。

根據BloombergNEF的數據，鋰離子電池價格在2010年至2018年間下滑了85%至平均每千瓦時（kWh）176美元（約新台幣5563元），BloombergNEF也進一步預測，到了2024年，鋰離子電池價格將下跌至94美元／kWh，2030年則降至62美元／kWh。

▲今為止，大多數鋰離子電池的銷售一直都停留在消費電子領域。圖為iPhone 6s 拆解圖。（圖／翻攝ifixit）

成本下滑對任何在其產品中使用電池的公司，及那些需要儲能量的電力生產商來說都具有重要意義。迄今為止，大多數鋰離子電池的銷售一直都停留在消費電子領域，但未來的銷售將逐步受到電動車的驅動。

今日道路上大多數汽車仍是使用鉛酸蓄電池及內燃機，但自過去5年來，由鋰離子電池所驅動的電動車銷量增加了10倍以上。除此之外，愈來愈多國家正在制定燃油車的銷售禁令，期望電動汽車最終將主導個人交通。這也意味著，未來對電池的需求將大大增加。而中國大陸便即抓住了這一波發展勢頭，並在此一領域確立了市場絕對領先地位，雖然目前許多關鍵研究和開發工作都在美國進行，但美國鋰離子電池生產商的市場份額正在落後。

根據BloombergNEF的分析，2019年初全球鋰電池產能為316吉瓦時（GWh），其中有高達73%的產能來自中國大陸，遠遠超過佔據全球產能12%的美國。BloombergNEF預計，到了2025年，全球鋰電池產能將強勁增長至1211GWh。美國的產能將增長，但成長速度低於全球產能，因此，美國在全球鋰電池製造業中的市佔估計也會縮減。

特斯拉試圖透過建立自己的電池工廠來解決這個問題，但對於像加州OneCharge等供應各種類型電池的公司來說，在當地尋找供應商已被證明是一件挑戰性極大的事。OneCharge執行長皮薩列夫（Alex Pisarev）表示，「美國製造商很樂意使用美國製造的鋰離子電池，但就目前來看這是不現實的，所以我們必須繼續從中國大陸進口。」

這種情況與太陽能電池的情況相同。雖然太陽能電池是由美國工程師歐爾（Russell Ohl）發明的，但如今，主導著全球太陽能電池市場的確是中國大陸。而現在，該國正致力於主導世界鋰離子電池的生產。

中國大陸擁有廉價勞動力的主要優勢，使其得以主導許多製造業。除此之外，中國大陸的鋰儲量和產量也遠遠超過美國。2018年，中國大陸鋰產量為8000噸，在所有國家中排名第三，是美國的近10倍。2018年中國鋰儲量為100萬噸，幾乎是美國的30倍。

這一趨勢顯示出，鋰離子電池將在運輸和重型設備領域取代更多的鉛酸蓄電池。向鋰電池的轉變帶來了許多新的挑戰和機遇，而中國大陸正在將另一個清潔能源製造機會握在手中。