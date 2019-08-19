影／裸身機車男「S型」耍帥　下一秒擦撞麥拉倫　網笑：內容引起舒適

記者曾俊豪／綜合報導

浙江金華一男子日前騎著摩托車上路，赤裸上身的他一路耍帥，在街上蛇行，沒想到摩托車突然失控，直接撞上路邊兩輛汽車和一部摩托車。其中一台汽車還是售價超過千萬的麥拉倫超級跑車，當地警方調查後，判定肇事男子要負全責，須賠償超跑車主至少50萬人民幣，超過台幣220萬。

《澎湃新聞》上傳這段影片，不到三小時的時間，便已經湧入千名網友留言，有人表示「超跑也太不耐撞，這樣碰一下就要50萬！」，也有人調侃「畫面內容引起舒適」。

不過，相較於網友看好戲的心態，肇事的摩托車騎士恐怕內心在淌血。根據現場的監視器畫面，他出現在鏡頭的時候，其實車速並不快，不過，在從左側轉向右側的「S型」騎行時，車輛突然嚴重傾斜，接著就看到他連人帶車直接衝向麥拉倫，硬是把超跑的左前方車身撞出一個洞。

這名男子之後又撞上一部摩托車以及最前方的一輛藍色轎車，整個人趴在摩托車上，一度動彈不得。畫面後半段，出現兩名疑似車主的男子，直接前往查看麥拉倫的「傷勢」。

報導指出，事發之後，當地交警立刻趕往現場，查看監視器後判斷肇事男子須負全責，初步估計賠償金額至少50萬人民幣，超過台幣220萬。

▲男子撞千萬超跑麥拉倫。（圖／翻攝澎湃新聞）