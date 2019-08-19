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Smart智富／用基金養基金　每月坐領4萬元

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

當長壽成為新世代危機，你是否擔心愈老愈窮、淪為下流老人？其實只要早點準備、用對方式，就能讓你的錢跟著你一起長壽，拒當下流老人一點也不難！

在最新出版《人人都能學會退休月領5萬 全圖解》一書中，將教你建立正確退休觀念，並精準預估退休缺口，透過3大操作策略，搭配5大現金流工具，讓你月月提款，樂活退休去！

其中，對於退休金的估算和準備，若以30年後退休、希望每月生活費有5萬元水準，則在加計每年1.5%的通膨貨膨脹率後，每月5萬元會拉高成8萬元。而如果你的勞工退休金加上勞保老年年金每月有4萬元，就代表你自備的退休金額也應該要拉高到4萬元才夠。

要滿足這個缺口，又想在本金、報酬率和風險中取得平衡的話，「共同基金」就是你可以考慮的工具，因共同基金的投資風險低於股票投資，且由專業經理人操盤，亦有望創造勝過大盤的報酬。且共同基金中有可以創造現金流的配息基金，以及可以創造高報酬的股票型基金，只要兩者搭配使用，不僅可以讓現金流持續成長，又可以拉高整體資產成長率，是相當穩健的投資策略。

請繼續往下閱讀...

首先在挑選基金時，可用以下6條件和原則，篩選適合自己退休規畫的配息基金。
1.配息能夠滿意，波動能夠接受。
2.慎選計價幣別，高利貨幣須小心匯損。
3.看基金總報酬率，判斷配息是否配到本金。
4.大型基金品牌，且台灣有總代理為優先。
5.基金成立時間最好超過10年以上，且中長期績效穩定。
6.基金規模夠大、持有標的逾100檔。

挑好配息基金之後，要如何利用配息基金搭配股票型基金來為自己打造退休現金流呢？

我們可以借鏡基金教母蕭碧燕的投資心法以及基金達人邱威龍的實務經驗，利用基金養基金的方式靈活運用配息、拉高報酬率，提早達成退休領息目標。以下是操作步驟：

1.計算退休時的年配息目標：假設你希望退休後能月領4萬元，則相當於1年領息48萬元（＝4萬元×12個月）。

2.用年度配息目標反推每月投資金額：確認好退休的年領息目標後，接著就是根據選擇配息基金的配息率以及準備期長短，來反推每月投資金額。

假設年領息目標是48萬元，而你距離退休還有30年，則你每年應該要增加1萬6,000元（＝48萬元／30年）的配息。若是你投資的配息基金年化配息率8%，則反推你今年至少要增加20萬元（＝1萬6,000元／8%）的投資本金，保守估計每月應投入至少1萬7,000元（＝20萬元／12個月）。

3.基金配息再投入股票型基金，加速放大資產報酬：開始投資配息基金後，每月領到手的配息，要再投入以發揮複利效果，加速整體資產部位的成長。

若以單筆50萬元投資於年化配息率8%的配息基金為例，如果每年配息4萬元，而拿到手的配息全數都不再運用，經過10年後，你的總資產就是當初單筆投入的本金50萬元以及配息40萬元，共90萬元，整體資產的年化報酬率將降低至6.1%。

但若是將領到的配息投入在更高報酬率的標的，例如年化報酬率12%的股票型基金，則經過10年，總資產就可增加到120萬1,949元，整體年化資產報酬率就可以拉高到9.2%。

透過這樣簡單的試算，你就能了解配息再投資可有效拉抬整體資產報酬率，因此領息後，一定要利用配息繼續養其他高報酬率的資產。

實際上的再投資做法是什麼呢？許多基金達人的實戰策略，就是買進月配息基金之後，利用每月拿到的現金，再每月定期定額買進股票型基金，設定股票型基金達到停利點（例如報酬率15%～20%）後贖回，再重新投入配息基金擴大部位放大現金流，然後配息再繼續定期定額投資股票型基金。

利用這樣的方式操作，等於是在穩健的現金流基礎之上，利用配息來承擔更高的投資風險，是屬於穩中求勝的投資方式，不僅可以拉高資產的投資報酬率，又不需要讓整體資產承擔太大的資產波動，還可以加速擴大配息的金雞母。

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關鍵字：Smart智富,理財

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