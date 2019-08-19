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地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

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▲▼地球升起。1968年12月24日，美國太空人安德斯（William Anders）從太空船上朝地球方向拍下這張照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲在多數人的印象及心中地球是個圓形。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

地球在多年前，曾被歐洲天文學家和探險家證實地球是圓的，但也有部份學者支持「地平說」認為地球是平的，沒想到現在出現另一種說法，其中一名地平派學者Varuag，竟提出地球是「甜甜圈」形狀的論點，令外界相當震驚。

根據外媒報導，地平學者Varuag曾提出地球是甜甜圈形狀的論點，在科學上被稱為「環形行星」，環球行星必須透過旋轉來維持向心力或離心力，才能防止外圈在引力作用力下，向中心塌陷。

Varuag表示，雖然地球是圓環狀，但由於光不會彎曲，所以我們並沒有發現，導致地球中間的洞口不會被看見；此外，無線電波被大氣反射也不容易被發現，這是因為光會在直線進行中而減弱到足以被反射的程度，最後再撞到大氣層中的某個角落，因此才會有人認為地球是平的。

Varuag認為，地球其實是甜甜圈型的，他在思考後得出這樣的結論，於是他邀請了許多支持地平說的人士一同來討論他的新想法，「某個人必須先擁有最初的想法，然後一定會有很多人指出錯誤，然後重新調整理論；或思考新思想，以消除理論上的缺失。」

許多學者提出了相同的提問「那為什麼我們站在地球終端時，無法看見甜甜圈的另一面？」對此，Varuagy解釋，「當我們站在地球終端並向上看時，光線會穿過第一個大氣層。然而，當光抵達第二個大氣層時，它已經減弱到足以被反射，並被反射到太空，所以你看到了太空。」

甜甜圈形狀的地球也是有日夜的，Varuagy做了一項測驗，他拿著火炬水平放在桌上點燃，然後拿一個甜甜圈放在它的側面。火炬照亮的那一面就是白天，在24小時內「地球會近形一次完整的旋轉，旋轉一半，表示過了12個小時」。

這項「地球甜甜圈」的論點還沒有完全被證實，地球如何起重力作用？地球的四季是怎麼變化？南極和北極是怎麼形成？種種疑問都還沒有解答，這項論點倍受外界質疑。

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關鍵字：地球,地平說,甜甜圈

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