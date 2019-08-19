國營事業員工注意！　中油、台糖輪班間隔休息時間不得低於11小時

▲中油、台糖等國營事業輪班人員，休息間隔不得低於11小時。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

勞基法新制自2018年3月正式上路後，僅開放台電、中油、台糖等輪班人員輪班間隔可從原訂11小時縮短8小時，但適用時間僅到今年7月31日，因中油等國營事業未再提出申請，今天在行政院公報上預告刪除適用，也就是自本月起，中油、台電、台糖等輪班人員間隔休息時間不得低於11小時。

不過，勞動部指出，上個月台電有向勞動部提出輪班人員，在勞雇雙方協議時同意縮短輪班間隔到8小時，這項申請是由台電工會提出，確實有需要用到縮短輪班休息時間，勞資雙方都是同意的，因此勞動部會將給予同意，從今天的行政院公報上預告到9月2日止，如果各界有其他問題也都可以提出。

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根據行政院公報內容顯示，之前是考量到經濟部所屬台電公司適用於勞基法第34條第2項連續11小時的規定，需要彈性調整，因此在勞雇雙方協商過後，得以變更休息時間不得少於連續8小時，但這項變更適用期已屆滿（自107年3月1日起至108年7月31日止），因此今天勞動部預告刪除經濟部所屬的台電公司、台灣中油及台糖公司輪班人員休息時間不得少於連續8小時規定。

勞動部也提到台鐵目前也還在許可範圍內，只是期限到今年年底，另外台電、中油、台糖則是到7月底就截止，據了解，中油也會提出申請，只是尚未列入這波預告中，而台糖截至今（19）日都尚未提出申請。