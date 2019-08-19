影／終極貨船躍上國家地理頻道　台灣最大造船廠做的

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影／終極貨船躍上國家地理頻道　「台灣最大造船廠」台船做的

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 記者林淑慧／台北報導

全台最大造船廠台船公司今（19）日表示，其打造的65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，目前是全球最先進的65,000載重噸等級載運船，不僅能提供船東更多營運路線的選擇，上月更躍上國家地理頻道，成為新台灣之光。

▲台船公司今（19）日表示，其打造的65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，上月更躍上國家地理頻道，成為新台灣之光。（圖／台船提供）

▲台船公司今（19）日表示，其打造的65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，上月更躍上國家地理頻道，成為新台灣之光。（圖／台船提供）

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台船公司今天上午舉行「65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪命名典禮」，典禮由台船公司曾國正總經理與GPO集團蔡文星執行長共同主持，並邀請蔡雯婷女士為此輪命名及擲瓶。

台船表示，這艘船船長225公尺，船寬48公尺，載貨甲板長183公尺，最大下潛吃水可達28.8公尺，全船共76個壓載水艙，2座可移動式浮力塔佈置；具多乾舷設計，貨物裝載更具彈性；採雙俥電力推進設計，配合可變螺距螺槳與襟翼舵，最大螺槳出力可達16,000仟瓦。

另外，此船還具備DP2動態定位系統及RPS備用推進系統設計，並搭配2具艏錨及1具艉錨，且符合冰區操作規範ICE CLASS-1C之要求，可於ICE CLASS-1C冰區航行，能提供船東更多營運路線的選擇。

本船不但具有環保與節能減碳的特色，更是一艘非常優異的多功能船舶。正因如此，GPO集團本系列船更登上「國家地理頻道」，節目名稱為「工程大驚奇：終極貨船」，7、8月份於台灣熱烈上映，並同步於全球各地播出。

台船表示，影片除了介紹該系列船的設計理念、工程技法之外，更有台船員工受訪片段，讓台船公司的造船實力受到國際肯定。

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關鍵字：台船,國家地理頻道

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