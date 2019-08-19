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推展市區觀光　北市府用Kiosk擴大民眾「舒適圈」

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▲▼北市府Kiosk。（圖／記者邱倢芯攝）

▲為了推展觀光，北市府攜手三廠商在信義區打造10座Kiosk，提升觀光體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

為提供民眾更友善的網路環境與多媒體資訊服務，臺北市政府今（19）日與訊舟科技、威米利（Vermillion）、光明遠大科技等合作業者舉行「Kiosk多媒體資訊站聯合發表記者會」，推動智慧城市實證場域，開放市有土地，以信義商圈香堤大道及周邊徒步區試辦Kiosk多媒體資訊站，目前提供10座讓市民或遊客免費Wi-Fi、USB充電、地圖導覽、附近熱門景點或餐廳推薦及大眾交通運輸資訊等服務，提升城市觀光體驗。

▲▼北市府Kiosk。（圖／記者邱倢芯攝）

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▲▼民眾可以使用Kiosk上的USB埠充電，或是使用免費Wi-Fi網路服務。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼北市府Kiosk。（圖／記者邱倢芯攝）

這10座Kiosk多媒體資訊站也同時會匯集周邊環境的數據資料（如空氣品質、Wi-Fi使用率等），作為北市府都市規劃的參考依據。此外，為了永續經營，這些多媒體資訊站平時也會輪播市政訊息和觀光資訊，未來更期待與商家合作，透過即時的廣告推播收入，開創長遠的商業模式。

另外，多媒體資訊站目前也正在擴增緊急通話的服務，未來提供民眾第一時間的相關救助。若發生大型緊急災害時，資訊站的發佈系統服務還會推播資訊到市民的行動裝置上，即時建議市民避免前往或離開該區域，降低受害範圍與影響。

▼這10座Kiosk目前正在擴增擴增緊急通話的服務，未來提供民眾第一時間的相關救助。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼北市府Kiosk。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：北市府,Kiosk,觀光

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