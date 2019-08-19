RAP、台語樣樣來！　大學生翻玩創意讓世界看見台灣精品

▲「讓世界看見台灣精品」創意短片競賽獲獎名單出爐，獲得首獎的是由德明財經科技大學同學楊采玲，所創作的60秒短片。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部國際貿易局、外貿協會今（19）日共同舉行「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽頒獎典禮，不少大學生透過饒舌、台語等方式創作出60秒的短片，推廣代表中小企業的共同品牌「台灣精品」，讓世界看見台灣精品。

今年首度舉辦創意短片競賽，向各大專院校的學生徵件，從5月開放報名，一共有70多件作品入圍，透過主辦單位、網路投票及專業導演評選，最終選出最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳外語獎以及首獎，共7支獲獎作品，讓台灣精品邁向年輕化。

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貿協秘書長葉明水表示，台灣精品代表中小企業的共同品牌，過去以商界人士、社會人士為主，如今台灣精品影片還有新的詮釋，透過學生、學校來傳播，同時也用臉書、Instagram等數位行銷，讓更多人認識台灣精品，進而到現場實際了解，也讓世界看見台灣。

這次獲得首獎的是由德明財經科技大學同學楊采玲，所創作的60秒短片，以台灣精品常設館的特色寫入歌詞，打造獨一無二的RAP，獲得許多人的青睞，其中參與饒舌的張雲凱表示，正式推廣影片較為刻板，且枯燥乏味，因此想在簡短1分鐘內抓住觀眾眼球，以嘻哈、歡樂的方式呈現，容易讓觀眾聽到所想要傳達的理念。

貿協指出，目前規劃未來將持續運用這些創意短片，在台灣精品的臉書官方粉絲頁、官網及國內外各項推廣活動中播放，希望透過大學生的60秒創意，讓台灣精品如同品牌標語「創新台灣、精彩世界」。