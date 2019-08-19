貿易戰憂慮攀升　上周亞股僅大陸、印度二市獲外資加碼

▲ 上週亞股僅中國大陸與印度二市獲外資加碼。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

貿易戰衝突持續影響外資對亞股信心，儘管上周仍是賣多買少，但有出現小幅買入意願，中國大陸與印度二市獲外資加碼，其中，印度股市單周吸金2.06億美元，一反連續6周遭賣超的窘境，難得成為單周亞股吸金之冠，大陸也有1.29億美元進帳。

其他東北亞和東南亞股市皆遭賣超命運，其中，台股連3周遭外資賣超，為12周、5月下旬以來賣超之最，其次為泰國股市，遭賣超7.90億美元。

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整體看來，上周亞股表現，受到外資資金賣超影響，同樣出現跌多漲少，其中又以泰國股市單週下跌1.17%最重，而台灣、菲律賓、馬來西亞股市跌幅逾1%。陸股反而可見低接入手買盤，上周滬深300指數彈升2.12%表現最佳。

整體而言，今年以來，外資金對亞洲市場仍維持買超，大陸、印度、南韓則依序獲得外資青睞的亞股前三名，大陸仍有累計141億美元買超，僅馬來西亞出現15億美元累計賣超。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，近期亞股賣壓沉重，主要反應對貿易戰的憂慮。根據美銀8月份經理人調查，貿易戰及央行貨幣政策動向仍為經理人最擔心的尾端風險，且對貿易戰的憂慮較7月的不到40%大幅拉升至51%，加上中美貿易戰衝突層級再升，嚴重影響外資對亞股的態度。

另一方面，儘管大陸經濟持續放緩，在政策支持下軟著陸機會較大，且在未來低增長與高波動環境下，產業分化、企業好壞差距拉大的趨勢將更形明確。隨大陸企業趨向提高公司治理與股息發放，在近期市場修正下，A股出現更多增長仍相當強勁，且具備良好收益機會的優勢企業，提供當前更多元的選股機會。

不僅是大陸內部施加政策力道，外部資金亦有計畫地流入中國大陸。張致寧分析，隨MSCI與富時陸續提高指數中A股權重，被動式資金今年以來強力北向，儘管短線因市場不確定上而略有放緩，但我們認為長線來看仍有約200億-700億美元資金可望陸續流入，此為A股的長期利好。

最後，張致寧建議，大陸優質的企業在當前市場波動下買點浮現，整體仍看好金融、消費等產業的龍頭企業，如受惠醫保需求提升，長期結構具增長潛力的保險，以及產品線完整、毛利率提高的家電龍頭。另外，如現金流穩定且提供穩健收益機會的工業類股，包括公路、港口、鐵路等族群，仍具極佳成長機會。