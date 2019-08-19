買賣黃金抽黃金！台銀黃金存摺只要有交易　年底可抽特獎價值8萬元

▲黃金飆漲，使得台銀的黃金存摺也受到關注。 （圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

黃金搶搶滾，黃金存摺也成為投資人關注的焦點！台銀為了推廣黃金存摺，宣布從今(19)日起到11月29日，購買黃金存摺累計交易達50公克，就有機會在12月中旬抽市價約8萬元的黃金存摺，等於買賣黃金抽黃金。

台銀表示，為了回饋黃金存摺的客戶，只要在活動期間，也就是11月29日前，買進或者售回的總重量超過50克，就有機會可以抽黃金存摺1次、累計達100克就有2次，以此類推，也就是即使炒短線者，也有機會參加。

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根據台銀的規劃，特獎只有1名，可以得到價值新台幣大約8萬元的黃金存摺，以黃金存摺今日賣出價來計算，大約可換得52.35公克；頭獎有3名，可以得到市價約3萬元的黃金存摺，換算約19.63克；二獎大約有6名，價值約1萬5,000元，約9.81克；以及三獎15名，價值2,310元的「音樂神童《莫札特》精鑄銀幣」1枚；以及價值1,980元的「己亥豬年精鑄生肖銀幣鍍金版」1枚。

為了鼓勵年輕人、小資族也來投資黃金，台銀也推出「新手好運獎」，大約開戶買進5公克的黃金（約市價7640元）就可抽1,890元的「永遠在一起彩色精鑄銀幣」，大約50名。

台銀表示，大約105年起，為了促銷黃金存摺，每年此時大約都會舉辦相關回饋活動，但是今年因為隨著國際金價的飆漲，台銀的抽獎活動變得格外受到關注。