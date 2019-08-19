　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲日本7月的出口連續 8 個月出現減少。（圖／路透）

▲日本7月的出口表現疲弱，連續 8 個月出現下滑。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

日本7月的出口表現疲弱，連續 8 個月出現下滑，由於全球經濟成長趨緩，以及中美貿易戰的陰影，再加上汽車零組件和半導體設備出口下滑所影響，日本製造業者的信心在6年來首次轉為悲觀。

根據日本財政部所公佈的數據顯示，7月份海外出口量與去年同期相比下降1.6％。據《彭博》報導，在今年出口疲弱的期間，國內需求支撐了日本的貿易型經濟，不過全球景氣黯淡，這股支撐力能持續到何時就很難說了。

請繼續往下閱讀...

該報導指出，全球經濟不振，中國大陸的情況尤為嚴重。在貿易戰和地緣政治危機的陰影下，世界經濟遇到自2008年金融危機以來最疲弱的時刻。日本7月份對中國大陸的出口與去年同期相比下滑9.3％。

瑞穗證券（Mizuho Securities）資深經濟學家宮川憲央（Norio Miyagawa）表示：「由於全球景氣越來越差，出口持續疲軟的風險將導致許多企業對資本支出更為謹慎」。

此外，日本對韓國的出口下滑了6.9％。半導體等製造設備的出口大幅滑落。這也嚴重影響了出口貿易的表現。

《彭博》的資深經濟學家增島雄樹（Yuki Masujima）表示：「全球需求放緩的趨勢持續對日本經濟造成影響。隨著美國和中國大陸不斷升級的貿易戰和全球經濟成長走緩的壓力，出口疲軟仍是日本經濟成長的主要障礙」。

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：日本,美國,中國大陸,中美貿易戰,出口,韓國,半導體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／台股如何選股？　達人留意5G、AI概念股

Smart智富／用基金養基金　每月坐領4萬元

日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

國營事業員工注意！　中油、台糖輪班間隔休息時間不得低於11小時

鈔票不能亂印！　央行：新台幣鈔券需有等值黃金＋外匯做擔保

影／終極貨船躍上國家地理頻道　台灣最大造船廠做的

RAP、台語樣樣來！　大學生翻玩創意讓世界看見台灣精品

推展市區觀光　北市府用Kiosk擴大民眾「舒適圈」

新台幣收盤升值1.4分　收31.352元兌1美元

貿易戰憂慮攀升　上周亞股僅大陸、印度二市獲外資加碼

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

影／台股如何選股？　達人留意5G、AI概念股

Smart智富／用基金養基金　每月坐領4萬元

日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

國營事業員工注意！　中油、台糖輪班間隔休息時間不得低於11小時

鈔票不能亂印！　央行：新台幣鈔券需有等值黃金＋外匯做擔保

影／終極貨船躍上國家地理頻道　台灣最大造船廠做的

RAP、台語樣樣來！　大學生翻玩創意讓世界看見台灣精品

推展市區觀光　北市府用Kiosk擴大民眾「舒適圈」

新台幣收盤升值1.4分　收31.352元兌1美元

貿易戰憂慮攀升　上周亞股僅大陸、印度二市獲外資加碼

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

財經熱門新聞

黃金貴森森　銀樓業者教你買最划..

台彩中秋加碼5億！大樂透加開百..

電動自行車歐美熱銷　自行車雙雄..

影／理財達人：買黃金條塊勝過黃..

影／終極貨船躍上國家地理頻道　..

恰恰引退刮刮樂！刮到背號23就..

影／專家大膽預言下半年金融市場..

蘋果CEO庫克向川普示警 ：對..

六寶爸兼差每月多賺1.5萬扛家..

不是重大傷害才算職災　勞動部：..

高市議員黃文益到國稅局檢舉旭創..

小七跨界聯名款、視覺系月餅上架..

鈔票不能亂印！　央行：新台幣鈔..

林文伯挺年輕棋士　正妹黑嘉嘉奪..

更多熱門

相關新聞

美售台F–16V 陸外交部:立即取消

美國總統川普正式批准對台售出總價80億美元、約新台幣2500億元的F-16V戰機群，對此，大陸外交部發言人耿爽今（19日）指出，美方應立即取消該項軍售計劃，否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益。」

中軍訓練：日護衛艦當攻擊目標

德國財長：若金融危機出現　可籌資500億歐元支出

昭和天皇二戰深悔　曝反軍閥復闢

2.4米短吻鱷路上暴衝　駕駛嚇傻

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面