日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

▲日本7月的出口表現疲弱，連續 8 個月出現下滑。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

日本7月的出口表現疲弱，連續 8 個月出現下滑，由於全球經濟成長趨緩，以及中美貿易戰的陰影，再加上汽車零組件和半導體設備出口下滑所影響，日本製造業者的信心在6年來首次轉為悲觀。

根據日本財政部所公佈的數據顯示，7月份海外出口量與去年同期相比下降1.6％。據《彭博》報導，在今年出口疲弱的期間，國內需求支撐了日本的貿易型經濟，不過全球景氣黯淡，這股支撐力能持續到何時就很難說了。

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該報導指出，全球經濟不振，中國大陸的情況尤為嚴重。在貿易戰和地緣政治危機的陰影下，世界經濟遇到自2008年金融危機以來最疲弱的時刻。日本7月份對中國大陸的出口與去年同期相比下滑9.3％。

瑞穗證券（Mizuho Securities）資深經濟學家宮川憲央（Norio Miyagawa）表示：「由於全球景氣越來越差，出口持續疲軟的風險將導致許多企業對資本支出更為謹慎」。

此外，日本對韓國的出口下滑了6.9％。半導體等製造設備的出口大幅滑落。這也嚴重影響了出口貿易的表現。

《彭博》的資深經濟學家增島雄樹（Yuki Masujima）表示：「全球需求放緩的趨勢持續對日本經濟造成影響。隨著美國和中國大陸不斷升級的貿易戰和全球經濟成長走緩的壓力，出口疲軟仍是日本經濟成長的主要障礙」。