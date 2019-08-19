「台版天空之城」新北瑞芳居民抗議污染　台電回應了

▲有「台版天空之城」之稱的十三層遺址，台電表示依法陸續設置圍籬、警示牌，封閉廢煙道，並持續進行環境監測、巡查維護等措施。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

有「台版天空之城」之稱的台電十三層遺址，遭新北市瑞芳區部分民眾抗議有重金屬污染，台電公司今（19）日發佈聲明表示，依法陸續設置圍籬、警示牌，封閉廢煙道，並持續進行環境監測、巡查維護等，確保民眾健康及生活不受重金屬危害風險。

十三層遺址原為台電旗下的水湳洞選煉廠，位於東北角陰陽海旁，1933年落成後經歷台灣礦業風華，1980年代晚期隨礦產量減少和台金公司結束營業，轉由台電管理維護，因所在礦區土地含硫砷銅礦物質，2010年被新北市政府環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員受到重金屬危害。

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不過，新北市瑞芳區部分民眾對於台電十三層遺址進行陳抗，指該礦場土地重金屬污染危害居住安全；對此，台電表示，依規定提出健康風險評估與污染控制計畫，2013年執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保污染不會影響民眾健康及生活。

另外，針對民眾關心遺址舊有廠房遺留的石棉瓦污染物，台電表示，因涉及所在面積達5000平方公尺污染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於本月12日正式動工，一個月內可完工、移除全數石棉瓦。

台電表示，十三層遺址入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，台電亦嘗試利用公共藝術推動文資活化，首創土地污染用地再利用新模式，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。