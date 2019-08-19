　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「台版天空之城」新北瑞芳居民抗議污染　台電回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲有「台版天空之城」之稱的十三層遺址，台電表示依法陸續設置圍籬、警示牌，封閉廢煙道，並持續進行環境監測、巡查維護等措施。（圖／台電提供）

▲有「台版天空之城」之稱的十三層遺址，台電表示依法陸續設置圍籬、警示牌，封閉廢煙道，並持續進行環境監測、巡查維護等措施。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

有「台版天空之城」之稱的台電十三層遺址，遭新北市瑞芳區部分民眾抗議有重金屬污染，台電公司今（19）日發佈聲明表示，依法陸續設置圍籬、警示牌，封閉廢煙道，並持續進行環境監測、巡查維護等，確保民眾健康及生活不受重金屬危害風險。

十三層遺址原為台電旗下的水湳洞選煉廠，位於東北角陰陽海旁，1933年落成後經歷台灣礦業風華，1980年代晚期隨礦產量減少和台金公司結束營業，轉由台電管理維護，因所在礦區土地含硫砷銅礦物質，2010年被新北市政府環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員受到重金屬危害。

請繼續往下閱讀...

不過，新北市瑞芳區部分民眾對於台電十三層遺址進行陳抗，指該礦場土地重金屬污染危害居住安全；對此，台電表示，依規定提出健康風險評估與污染控制計畫，2013年執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保污染不會影響民眾健康及生活。

另外，針對民眾關心遺址舊有廠房遺留的石棉瓦污染物，台電表示，因涉及所在面積達5000平方公尺污染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於本月12日正式動工，一個月內可完工、移除全數石棉瓦。

台電表示，十三層遺址入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，台電亦嘗試利用公共藝術推動文資活化，首創土地污染用地再利用新模式，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。

ET快訊
謝忻11字回應「阿翔狠斷聯繫」　倒數5天公開現身
台北2妙齡女國小操場夜跑…遇惡狼強脫褲險遭性侵
依依解放雪球「緊貼男友」　比基尼照連發…網羨慕：納豆真幸福

關鍵字：台電,十三層遺址

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

超商瘋跨界！小七聯名款、視覺系月餅上架　搶攻中秋預購商機

製造業Q2產值年減4.57%　經部：手機新品上市有助生產動能好轉

特殊鋼材廠深耕航太有成　榮剛：下半年營運「一季比一季好」

電動自行車歐美熱銷　自行車雙雄巨大、美利達獲利創高

經寶精密併購法商發威　2020搶攻航太維修市場商機

益航子公司友成融資攜手攜程網　搶攻中國大陸國民旅遊市場

越南航空王搶攻農曆春節檔期　百萬張機票只要新台幣3元起搶市

快去加油省荷包！專家預估下周油價出爐　95汽油終結五個月新低價

蘋果西打製造商第二季財報難產　大飲仍陷下市危機

智慧機械龍頭大廠上銀科技回台投資　台商回流金額超過5000億元大關

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

德國財長：若金融危機出現　可籌資500億歐元刺激經濟

晶片專利戰落幕　高通CEO：我們與蘋果並非死敵

十年一次的人口普查明年登場！　同婚調查首次列入...長住台灣的外國人也要訪查

「台版天空之城」新北瑞芳居民抗議污染　台電回應了

半導體、電子類股領漲　台股終場上漲67點收復10日線

打入iPhone供應鏈契機　「智慧顯示展」聚焦Micro/Mini LED商業化

不是重大傷害才算職災　勞動部：聽力受損、肌肉骨骼傷害也可申請

職災協助開辦至今　累計助2萬7千多位勞工家庭

超商瘋跨界！小七聯名款、視覺系月餅上架　搶攻中秋預購商機

恰恰彭政閔引退刮刮樂搶市！　刮到背號「23」就中1,000元

獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」　霸氣壁咚壓制色男

紙箱裡藏了活的監視器　「犀利眼神」緊盯奴才...她被嚇2次！

潘恒旭稱「這3人」是謠言食物鏈　網友一句話神預測未來發展

家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

白粉交織超夢幻！士林官邸「風雨蘭」開8成 花期倒數中

與人妻「車內激情Play」！綠帽夫驚見怒告...他光屁股瞎喊：在後座各自自X

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

花生醬融入太陽餅了！中秋節「跨界聯名」夯品爆紅　超商預購優惠

身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

小米、OPPO、vivo合作　打造三廠通用「AirDrop」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

財經熱門新聞

黃金貴森森　銀樓業者教你買最划..

台彩中秋加碼5億！大樂透加開百..

電動自行車歐美熱銷　自行車雙雄..

影／理財達人：買黃金條塊勝過黃..

六寶爸兼差每月多賺1.5萬扛家..

蘋果CEO庫克向川普示警 ：對..

恰恰引退刮刮樂！刮到背號23就..

高市議員黃文益到國稅局檢舉旭創..

林文伯挺年輕棋士　正妹黑嘉嘉奪..

小七跨界聯名款、視覺系月餅上架..

不是重大傷害才算職災　勞動部：..

經濟衰退　台股萬點不墜因為它

深耕航太有成　榮剛：下半年營運..

黃金飆漲衝擊年底結婚潮　銀樓..

更多熱門

相關新聞

塵封30年遺址轉型！中秋「點亮十三層」網暴動

台電與文化總會將於9/13中秋夜舉辦「點亮十三層－點燈儀式」，新北市瑞芳區這座塵封30年的「十三層遺址」，未來每晚6至9點將固定點燈，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，展現山稜線與建築相互堆疊的光影變化，成為浪漫雋永的景點！近日公佈主視覺還加碼推出「動態海報」，讓網友也暴動「跪求海報收藏！」

台電稽查護航竊電大戶A上億　月收賄10萬+洋酒

台電「抓內鬼」！員工疑洩竊電查緝情資被停職

0813豪雨台南停電3237戶

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

南韓三大社2019上半年損益出爐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面