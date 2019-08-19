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十年一次的人口普查明年登場！　同婚調查首次列入...長住台灣的外國人也要訪查

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▲主計處舉辦人口普查短片競賽活動。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處舉辦人口普查短片競賽活動。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處即將在明年109年度9月至10月間，展開全國各地人口及住宅訪查工作，這是每10年就會辦理一次的基本國勢調查，屆時普查員上門調查時，一定會帶著普查員證件，以及普查公文，只要掌握這2原則，就不用擔心上門調查的是詐騙集團；另外，同婚調查將首次列入調查題目。

主計總處指出，明年進行人口普查預估抽查400萬人、100萬戶，普查員到府上調查時，請民眾可以多加配合，不過也提醒民眾注意，上門調查的普查員一定會配戴普查員證件，並帶著普查公文；且普查員上門調查後，絕對不會要求存摺印章、也不會詢問普查表以外的資料、絕不會外洩個資，請民眾放心。

請繼續往下閱讀...

主計總處主計長朱澤民表示，人口及住宅普查是每10年辦理一次的基本國勢調查，會每10年辦理1次最主要就是要整理調查後，及時對國家政策做調整方針，對國家整體競爭力會有極大的幫助，且明年全球100多國也會進行人口普查的調查。

▲主計處舉辦人口普查短片競賽活動。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處主計長朱澤民。（圖／記者余弦妙攝）

朱澤民也說，今年主計總處也提前宣導人口及住宅普查活動，邀請全國公私立高中職及大專院校同學拍攝創短片來競賽，總獎金高達30萬元，大專院校第一名可得9萬元、高中職第一名可得5萬元，不限制任何形式，短片、動畫都可以。

另外朱澤民提到，今年人口普查的題目也跟10年前的有很大的不同，因應今年同婚通過，今年在家庭成員婚姻狀況中也會問到有關同婚的相關問題；且台灣已經邁向高齡社會，今年也會特別加入有關「長照」相關問題，例如家中成員是否有需要照護，這些都可以讓政府更加清楚目前台灣的社會的狀況。

最後朱澤民也強調，希望明年進行人口普查時，民眾可以多加配合，調查的對象除了本國國民外，長住在台灣的外國人(居住在台灣6個月以上)的也都在調查範圍中。

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關鍵字：主計處,人口普查,詐騙,調查

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