半導體、電子類股領漲　台股終場上漲67點收復10日線

▲台股收盤上漲67點，收在10,488點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）日開高走高，由半導體、電子等類股領漲，順利收復5日線、10日線，隨後在10,500點之上小幅震盪。終場上漲67點、收在10,488點，漲幅0.65%，成交量新台幣1,191億元。

電子三雄中，台積電（2330）今天收盤以252元作收、上漲0.8%；鴻海（2317）以72.4元作收、上漲0.56%。至於股王大立光（3008）則因遭到外資券商降評開低走低，盤中一度跌3%來到3705元，終場收在3740元、下跌2.09%。

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川普與蘋果執行長庫克進行餐敘，庫克提出關稅將讓蘋果產品失去競爭力，並可能輸給最大競爭對手—南韓的三星，川普則表示「會再好好思考」，露出轉圜生機；此外，蘋果新機發表會傳將於9/10登場，激勵蘋概股走揚。面板雙雄，友達（2409）收盤上漲5.12%、群創（3481）漲7.81%；電子零組件類股包含康控-KY（4943）、正崴（2392）、良維（6290）等都有6%左右漲幅。

觀察各類股表現，今日以半導體類股表現最佳，上漲1.58%，其餘包含電子零組件、電子等類股也都有1%以上漲幅，部分傳產類股則相對弱勢。

半導體類股中，愛普（6531）、矽創（8016）、世芯-KY（3661）盤中漲停；聯發科（2454）收盤大漲9.63%，聯詠（3034）、易華電（6552）也都是4%以上漲幅；京元電子（2449）、統懋（2434）、致新（8081）等則表現不振，以下跌作收。

金融類股則上漲0.59%，元大金（2885）收盤上漲2.27%、國泰金（2882）上漲1.14%、富邦金（2881）上漲0.46；開發金（2883）、永豐金（2890）、中信金（2891）等小幅下跌。