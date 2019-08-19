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超商瘋跨界！小七聯名款、視覺系月餅上架　搶攻中秋預購商機

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▲統一超商表示，今年7-ELEVEN中秋預購傳統名店名餅外，以跨界聯名及視覺創意二大策略，推出近40款月餅搶市。（圖／統一超商提供）

▲統一超商表示，今年7-ELEVEN中秋預購傳統名店名餅外，以跨界聯名及視覺創意二大策略，推出近40款月餅搶市。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

距離中秋節只剩三周，超商禮盒吹起跨界聯名風。統一超商今（19）日表示，今年以跨界聯名及視覺創意二大策略，推出近40款月餅禮盒，其中新品佔比高達六成，搶攻中秋預購商機。

從美妝品、奇趣飲料到麻辣鍋，近期跨界聯名在精品、時尚、美妝及超商產業，掀起行銷熱潮，像是全家便利商店近期攜手知名餐廳叁和院，推出七款創意台菜鮮食產品，統一超旗下的7-ELEVEN今年也首度與知名麻辣鍋品牌「太和殿」合作推出獨家新品，搶攻聯名商機。

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▲7-ELEVEN中秋預購除推出跨界話題月餅，還加入高級肉品、海鮮食材，以及電燒烤盤等烤肉周邊商品。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN中秋預購除推出跨界話題月餅，還加入高級肉品、海鮮食材，以及電燒烤盤等烤肉周邊商品。（圖／統一超商提供）

中秋節將屆，送禮市場也是超商業者的兵家必爭之地，統一超商表示，今年7-ELEVEN中秋預購傳統名店名餅外，更推出近40款月餅，價格帶289元至1,560元，如「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」、「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」，以及有黑糖QQ奶茶酥的「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」等，都是首發創意跨界聯名，讓傳統中秋糕點也跟著年輕化。

除跨界聯名外，「視覺系月餅」也是今年吸睛重點，首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」，芋頭酥外層是絕美多層次彩虹酥皮，將波蘿與蛋黃酥結合，是另類跨界組合；以及跳脫以往月餅形象的「山田村一黑芝麻流沙酥」，超具質感的黑色月餅，切開後內餡則如黑色金沙般流瀉而出，成為今年中秋月餅社群分享必備單品。

7-ELEVEN觀察，今年中秋預購首波以鳳梨酥類別最為暢銷，「小潘鳳凰酥」、「佳德鳳梨酥」名列鳳梨酥雙強；且今年天氣炎熱，更帶動冰甜品類雙倍成長，如：元祖雪餅、振頤軒芋雪燒等，其中「振頤軒芋雪燒」，以甜點之姿擄獲消費者味蕾，上市首日熱賣近萬組，挹注營運表現。

依據財報，7-ELEVEN掌握暑假及高溫商機，推出鮮食、CITY CAFE、麵包等新品，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一速達等表現亮眼，推升7月份合併營業額223.86億元，較去年同期增加6.21%，累計合併營收為1,474.19億元，較去年同期成長4.37%。

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關鍵字：統一超商,7-ELEVEN,中秋,月餅

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