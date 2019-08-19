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打入iPhone供應鏈契機　「智慧顯示展」聚焦Micro/Mini LED商業化

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▲智慧顯示器展，左起為TDUA副秘書長王信陽、TDUA副理事長梁茂生、展昭國際總經理林茂廷、TDUA秘書長張上文。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為TDUA副秘書長王信陽、TDUA副理事長梁茂生、展昭國際總經理林茂廷、TDUA秘書長張上文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「智慧顯示展」（Touch Taiwan）將在8月28日到30日在南港展覽館登場，今年展場聚焦在Micro/Mini LED，主要是隨著蘋果積極導入Micro LED顯示器，台廠供應鏈積極投入開發，期望爭取iPhone等蘋果產品顯示器訂單，帶動今年「Micro/Mini LED產品與解決方案」專區規模倍增。

台灣顯示器產業聯合總會副理事長梁茂生表示，Micro LED具備LCD與OLED兩大顯示技術優點，被視為繼OLED之後的新世代顯示器技術，而台灣一直是Micro / Mini LED的重要產業聚集地，其中Mini LED背光技術經過近3年的開發後，將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

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今年「智慧顯示展」的精彩看點，包括晶元光電首度攜手元豐新科技，以EPISTAR2.0的形式參展，展出實現LED微小化應用所需的獨特技術；隆連電子將呈現全系列Mini LED背光應用，以及Mini RGB LED小間距顯示器的應用，更將推出Micro LED顯示器技術。

此外，今年首度參展的日本Toray Engineering也將帶來適合Micro LED生產的相關設備作為大量生產的最佳解決方案，其它首度在「Micro/Mini LED產品與解決方案」專區參展的廠商，包括奥寶科技、帆宣科技、亞智科技、SUZUKI、銓州光電等等。

今年展覽將舉辦「第三屆國際Micro LED Display產業高峰論壇」，邀請到友達光電、錼創、Mikro Mesa、SelfArray、國星光電及工研院電光所等眾多知名專家，分享Micro LED相關技術應用與未來展望，探討Micro LED的量產解決方案。

每年Touch Taiwan期間同步舉辦的「跨域產業菁英論壇(Display Innovation Taiwan，DIT)」，今年擴大舉行，與SID合作，結合IDMC(International Display Manufacturing Conference)，主題將聚焦智慧醫療、智慧移動、智慧零售及智慧育樂，分享顯示產業最新技術及各領域應用。

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關鍵字：iPhone,智慧顯示展,Micro LED,Mini LED

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