不是重大傷害才算職災　勞動部：聽力受損、肌肉骨骼傷害也可申請

▲勞動部指出慢性傷害也屬於職災的一部分。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部日前公布截至今年7月底，全台共計服務超過了2萬7千多的職災勞工及家庭，不過職災認定中，多半都會以重大傷害占多數，對此，勞動部職災勞工保護組組長游逸駿指出，如果因長期勞動導致肌肉骨骼受傷、工廠噪音造成聽力受損等慢性傷害也都可算是職災的一種。

游逸駿表示，勞工朋友如果覺得自己有受到職業傷害的疑慮，可以到醫院請醫師診斷判斷是否為職業病，如果醫師不便診斷或是不願意的話，可以到「傷病診治中心」或到有「職業傷病門診」的醫院進行診斷，都會有職業病專科醫師幫勞工進行診斷。

請繼續往下閱讀...

另外，游逸駿強調，不是只有在職場上受到重大傷害才可以申請職災保險，如果勞工長期處在噪音很大的環境造成聽力受損、重體力活的工作造成肌肉骨骼傷害，或是出現皮膚病等這類的職業病，都可以到職業傷病門診進行診斷，讓醫師判斷確診後，就可以向勞保局提出職災保險給付。

游逸駿說，一旦確認為職災後，就會將這名勞工列為個案，後續會追蹤並做一些醫療照顧，看是否需要社會重建、心理諮商等協助，且如果需要一些工作輔具的話政府單位也有提供相關補貼與協助服務。

最後，游逸駿也呼籲，職災認定後的後續成本支出都是勞保支出，屬於社會保險，勞工不需要受限於雇主壓力而不敢提出，如果真的懷疑自己受到傷害了就到職業傷病門診就醫，由專業醫師判斷，別讓自己的權益受損。

▲勞動部全台各區職業傷病防治中心，點圖可放大。（記者余弦妙製表）