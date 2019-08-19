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恰恰彭政閔引退刮刮樂搶市！　刮到背號「23」就中1,000元

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▲▼台彩今天推出引退紀念版刮刮樂「恰是傳奇」，預期會吸引球迷踴躍搶刮與收藏。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩今天推出引退紀念版刮刮樂「恰是傳奇」，預期會吸引球迷踴躍搶刮與收藏。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中職人氣王「恰恰」彭政閔在今年球季結束後引退，台灣彩券公司今（19）日推出引退紀念版刮刮樂「恰是傳奇」，每張售價500元，頭獎200萬元有3個，二獎也有5萬元，加上恰恰親筆簽名球，預期會吸引球迷踴躍搶刮與收藏。

台彩推出首張搭配商品獎項的職棒主題刮刮樂，彭政閔也現身記者會現場，與台彩總經理蔡國基共同見證首張個人專屬的引退紀念版刮刮樂「恰是傳奇」上市；彭政閔說，過去都會買威力彩和大樂透，不過最高頂多只中2,000元，這次擁有自己專屬的刮刮樂，也算是創造自己的新紀錄。

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▲▼中職人氣王「恰恰」彭政閔（左）、台彩總經理蔡國基（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中職人氣王「恰恰」彭政閔（左）、台彩總經理蔡國基（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

蔡國基表示，在2011年曾發行過中信兄弟職棒刮刮樂，這次以人氣王恰恰推出專屬的刮刮樂，預計發行357萬張，總共7億元有信心完銷，本周四在台中洲際棒球場也會搭配在場中販售。

「恰是傳奇」刮刮樂票券設計以「恰恰」身穿球衣、全神貫注、蓄勢待發的擊球英姿，搭配引退專屬LogoFCHIAB23，每張售價200元，頭獎200萬元有3個，二獎「5萬元＋恰恰親筆簽名球乙顆」，由彭政閔親筆簽下100顆引退專屬版簽名「chia23」及上市日「2019年8月19日」，對球迷來說意義非凡。

「恰是傳奇」的玩法也特别結合與彭政閔相關元素的規劃，像是設計「打擊王獎盃」刮區，以「恰恰」球衣背號23作為指定中獎符號，只要刮出「23」，即得獎金1,000元，總共超過121萬個獎項，整體中獎率34%。

此外，同天上市的刮刮樂「錢進888」每張售價100元，最高獎金80萬元，只要刮到「8」就中獎，還有超過4萬個800元（含）以上的獎項，要讓彩迷8月好運發發發；二款遊戲總獎項達243萬個，總獎金逾7億元。
 

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關鍵字：台彩,彭政閔,恰恰,中職,棒球,蔡國基,刮刮樂,恰是傳奇

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