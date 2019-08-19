職災協助開辦至今　累計助2萬7千多位勞工家庭

▲職能治療師透過工作能力評估，得知個案復工能力需求。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部自民國97年推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，在全台各地方勞工主管機關配置47名個案管理員，提供職災勞工個別化的深度服務，協助職災勞工及家庭度過傷痛，融入社會。截至今年7月底，共計服務超過2萬7千多的職災勞工及家庭。

職安署指出，一名做鐵工的阿盛，工作時因重心不穩從樓梯上跌落，導致大腿骨骨折及多處挫傷，必須停工休養，阿盛家庭頓時失去了經濟支柱，經過管理員多次訪視了解需求後，提供了阿盛一家急難救助及勞資調解等相關協助；並幫忙轉介阿盛到住家附近的工作強化中心進行職能復健後，使阿盛可以盡速康復返回職場。

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勞動部表示，這幾年來經中央地方政府及各界的努力下，我國職業災害千人率已逐年下降，勞工朋友若懷疑自己罹患職業病，可就近至各職業傷病防治中心尋求協助。若不幸確定發生職災，職災勞工個管員主動提供整合性服務及資源連結，說明醫療、傷病、失能給付等各項勞保給付、職業災害勞工保護法中各項生活津貼及器具、家屬與看護補助等資訊，可協助勞工維持基本生活需求。

職安署也說，現在更重要的目標是連結各項現有職能復健、職業重建資源網絡，協助職災勞工順利復工或重返職場。如勞工朋友不幸罹災死亡，將會主動協助家屬獲得相關補助、慰問金及社會福利等資源渡過難關。

▲職災勞工權益資源圖，點圖可放大。（圖／勞動部提供）