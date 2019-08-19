蘋果上訴！下月就130億歐元追稅案　與歐盟對簿公堂

▲ 蘋果將就遭歐盟重罰130億歐元追稅案，於下個月與歐盟對簿公堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果於2016年8月遭歐盟以在愛爾蘭獲得「非法稅收優惠」為理由，重罰130億歐元（約新台幣4589億元），蘋果將向歐盟中級法院「綜合法院」（General Court）提起上訴。外電報導，綜合法院將於9月17日和18日兩天審理此案。

愛爾蘭企業的營利所得稅率遠遠低於其他國家的均值，因此一向是許多企業的避稅天堂，蘋果也不例外。蘋果在愛爾蘭成立「蘋果國際營運」（Apple Operations International）子公司，自2009年至2012年間共擁有約300億美元淨利，不過由於美國稅法僅針對在美國境內設立的公司，而愛爾蘭稅法僅限於在愛爾蘭境內經營的公司，因此蘋果既無需向美國政府繳稅，也無須繳納稅款給愛爾蘭政府。

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2014年6月，歐盟對蘋果在愛爾蘭的稅務問題展開調查，並於2016年8月裁定，蘋果得到愛爾蘭非法的國家援助。在2003年至2014年間，蘋果在愛爾蘭僅支付0.005%至1%的稅率，而愛爾蘭的企業稅率為12.5%。蘋果在那段時間於愛爾蘭享有稅率趨近於0的的優惠，對其他歐盟國家造成不公平的情況，歐盟認定蘋果在愛爾蘭非法逃稅130億歐元，要求蘋果必須要將這部分稅金返還給愛爾蘭政府。

不過該裁決無論是蘋果還是愛爾蘭政府皆存有異議。蘋果於2016年12月向歐盟上訴，認為歐盟未能充分理解商業活動其中的含義，特別是智慧財產權的開發和商業化。而愛爾蘭政府則否認向蘋果提供任何有利的稅收優惠待遇，也為此向歐盟的裁決發起上訴。

綜合外電報導，綜合法院將於9月17日和18日兩天審理此案。事實上，按原定計畫，蘋果應在2017年第一季起向愛爾蘭補繳這筆稅款，不過愛爾蘭遲遲沒有託管這筆特殊帳戶，歐盟甚至為此曾將愛爾蘭政府告上法庭。2018年9月，愛爾蘭政府被迫接受了蘋果補繳的130億歐元稅款，但該政府表示，在上訴案達成結果前，將不會立即動用這筆資金。

蘋果執行長庫克在2016年9月時曾表示，歐盟要求蘋果向愛爾蘭補交稅款一事完全是「政治廢話」（Political Crap），並認為愛爾蘭政府是「被欺負了」。不過9to5Mac記者洛維喬（Ben Lovejoy）指出，這是歐洲和美國之間的文化差異所導致的結果，而此事件可能使蘋果的聲譽受損。

「有人曾寫道，歐洲人不信任公司，而美國人不信任政府，我認為這頗有參考價值。」洛維喬寫道，「美國人表達的多數觀點認為，歐盟追溯性地要求公司繳納更多稅是不公平的；而歐洲大多數人的觀點則認為，蘋果在歐洲銷售額達數十億歐元卻僅繳納0.005％的稅，是不公平的。」

洛維喬指出，面對全球金融危機，許多歐洲國家的公共支出已遭大幅削減。由於稅收收入下滑及政府希望減少赤字，使得部分表現較差的經濟體政府以相當野蠻的方式削減公共支出。在工資被凍結加上人們支付相同數額的稅但回報較少的公共服務的時候，任何人或任何被視為採取措施避稅的事情都會引起相當大的憤怒。亞馬遜及星巴克都曾面臨歐洲人民類似的憤怒，且都曾為此遭受消費者抵制。雖然星巴克仍堅持在荷蘭上訴，但這兩家美國公司都已開始改變他們的稅務做法。

隨著跨國公司能夠輕鬆地將資金匯集到世界各地以減少其稅務負擔，現在人們普遍認為全球協議是解決這一問題的必要條件。G20財政部長已達成共識，將制定相關法規以圍堵臉書、Google、亞馬遜等跨國科技公司減少企業稅所利用的漏洞。公報草案上說道，在解決數位化問題帶來的稅收挑戰上，「我們欣喜於取得的進展，並贊同採用雙支柱項目策略；我們會努力基於達成共識的解決方案，在2020年前提交最終報告。」